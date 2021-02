Portavoz PPD sale al paso a Carlos Méndez sobre falta productividad en Cámara

San Juan, 15 feb (EFE News).- El portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, defendió este lunes el trabajo legislativo realizado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) durante los pasados 45 días y destacó el contraste con la legislatura de Carlos Méndez "en la que terminaron unos seis representantes presos por actos de corrupción" y que ayer acusó a la mayoría popular de no aprobar medidas.

"Eso es demagogia. Por el pasado mes y medio Pedro Pierluisi no ha radicado nada. Para el PNP, Pedro Pierluisi y Johnny Méndez, su récord es cero. A diferencia de lo que dice Méndez, ya se han radicado más de 700 medidas y este próximo jueves estaremos aprobando el proyecto de Retiro Digno de la autoría de la representante Lourdes Ramos", afirmó el representante popular en un comunicado.

Asimismo, Matos le recordó a Méndez que "mi mejor recuerdo para esta fecha el pasado cuatrienio es que ya teníamos dos legisladores del PNP tarjeta de pesquisas. El recuerdo que yo tengo hoy, es que tenemos sobre 11 millones en deuda porque la pasada administración no pagaba el agua, no pagaba la luz, y hoy no podemos pagar las liquidaciones de los empleados hasta el 1 de julio. Una legislatura del PNP en el que se arrestaron seis legisladores, una vergüenza que este cuatrienio trabajaremos con dignidad".

Por último, Matos aclaró que la Asamblea Legislativa sesiona solo un día a la semana a petición de la propia delegación del PNP y para cumplir con la orden ejecutiva sobre la covid-19.