Informe de Cámara Representantes contra nombramiento de secretaria Educación

San Juan, 16 feb (EFE News).- La Cámara de Representantes presentó este martes un informe en el que recomienda que la secretaria designada del Departamento de Educación, Elba Aponte, no sea confirmada para ese cargo en el Ejecutivo que lidera Ricardo Rosselló.

El informe llega después de unas sesiones de interpelación la pasada semana a Aponte marcadas por la polémica, después de que colectivos de mujeres apuntaran que los legisladores se extralimitaron en su interrogatorio a la secretaria designada pudiendo incurrir en una hipotética degradación por su condición de mujer.

Respecto al designado secretario de Salud, Carlos Mellado, el informe aprueba la confirmación del médico al cargo al frente del Departamento.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Sol Higgins, dijo que se recomendó a Mellado por saber colaborar en mejorar los protocolos contra la covid-19.

Le pidió que continúe trabajando por la salud de los puertorriqueños, además de desearle suerte con esta encomienda.

Aponte, durante su interpelación en la Cámara baja, fue acusada de usar un auricular mientras respondía preguntas de forma muy pausada.

La presidenta de la Comisión de Educación, Deborah Soto, indicó que la recomendación es que Elba Aponte no sea confirmada.

Aclaró que el informe concluye que la designada fue evasiva al contestar preguntas de los representantes, no presentó un plan concreto para la reapertura de las escuelas, no tiene un protocolo para atender la covid-19 en las escuelas y no explicó cómo va a garantizar un entorno de seguridad y salud.

"Por todo lo anterior y por su cuestionable desempeño, concluimos que la Elba Aponte Santos no está preparada para ejercer sus funciones como secretaria de Educación. No reúne las cualidades que se necesitan para dirigir el DE en estos momentos", finalizó Soto.