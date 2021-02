Gobierno de EE.UU. otorga 74 millones para servicios cuidado niños en Puerto Rico

San Juan, 17 feb (EFE News).- La comisionada residente, Jenniffer González, anunció este miércoles varias asignaciones en fondos federales que suman 74,7 millones de dólares por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) para servicios de cuidado a niños en diversos municipios de Puerto Rico.

La ayuda económica, asignada bajo el programa de Asistencia por Desastre a Centros Head Start dentro de la categoría de servicios sociales, será destinada a los municipios de Bayamón, Barceloneta, Orocovis, Patillas, San Juan, los Centros 330 y los programas educativos Head Start.

Entre los fondos asignados, el Municipio de Bayamón recibirá 1,7 millones de dólares, el Municipio de Patillas recibirá dos partidas de 11,7 millones y 290.400 dólares, y el Municipio de San Juan recibirá 2,2 millones, detalló González en un comunicado de prensa.

Además, el Centro de Desarrollo Familiar SHS Diócesis de Mayagüez recibirá 12,3 millones y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez recibirá 1,9 millones.

Por otro lado, dentro de los fondos de HHS para Head Start y Early Head Start, el Municipio de Barceloneta recibirá 17,9 millones, al Municipio de Guayama se le otorgaron 12,9 millones y el Municipio de Orocovis obtendrá 8,3 millones.

Estos fondos asignados para Head Start son finales y solo queda en espera la fecha de desembolso de los mismos por parte de la agencia la cual varía dependiendo del programa.

Asimismo, el HHS, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud federal, asignó fondos federales para los Centros 330.

A estos centros se les conocen como Centros 330 porque recibe fondos del Gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA) al solicitarlos al programa de Health Center Cluster (H-80).

El centro 300 es un organismo comunitario que ofrece servicios de atención primaria de salud integrales en áreas donde las barreras económicas o geográficas limitan el acceso a servicios de atención médica asequibles.

Como parte de estos fondos, el Departamento de Salud (DS) de Puerto Rico recibirá 4,8 millones de dólares y el Municipio de San Juan obtendrá 1,1 millones de dólares

Mientras, dentro de los fondos asignados por HHS por parte de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades/CDC-NCIPC National Center for Chronic Diseases Prevention & Health Promotion, el DS recibirá 1 millón de dólares para investigaciones científicas para el proyecto "Prevention and Control of Chronic Disease and Associated Risk Factors in Puerto Rico".