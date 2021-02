Menéndez y Velázquez buscan con legislación la igualdad de Puerto Rico en quiebras

San Juan, 23 feb (EFE News).- El senador Bob Menéndez y la congresista Nydia Velázquez presentaron el Proyecto de Ley de Exactitud de Divulgación en Puerto Rico (PRRADA, en inglés) para garantizar que la isla tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas en casos de quiebra en el resto de EE.UU.

Un comunicado conjunto divulgado este martes señala que este proyecto de ley bipartidista y bicameral busca imponer requisitos de divulgación más robustos a los asesores y consultores contratados por la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico -entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan-, lo cual cerraría un resquicio legal que actualmente perjudica a los ciudadanos de la isla.

El comunicado señala que el proyecto PRRADA requiere que vendedores divulguen cualquier conflicto de interés, asegurándose que el pueblo puertorriqueño tenga acceso a las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por ley en los casos de quiebra en el resto de los Estados Unidos.

En el 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), norma que le ofreció al pueblo puertorriqueño un proceso de quiebras estandarizado para estructurar sus deudas, liquidar sus deudas con los acreedores, aprobar proyectos de infraestructura sumamente importante y promover el desarrollo económico.

Sin embargo, la ley Promesa, señala el comunicado, falló en no exigirle a los asesores y consultores de quiebra que revelen sus conflictos de intereses con acreedores a quienes los puertorriqueños les deben dinero.

"Me opuse a la aprobación de la Ley Promesa porque no creía que hacía lo suficiente para proteger al pueblo puertorriqueño en la reestructuración de su deuda. Ahora estamos enfrentando una de esas consecuencias -el fracaso de no imponer los mismos estándares de transparencia requeridos en el resto de los Estados Unidos a los asesores y consultores de la Junta-", dijo Menéndez.

"Nuestro proyecto de ley bipartidista y bicameral cerraría este grave resquicio legal que se encuentra actualmente en la ley, estableciendo requisitos de divulgación más robustos para los asesores y consultores de quiebras, la cual servirá para proteger los intereses de las familias trabajadoras en Puerto Rico", señaló.

"No tenemos el lujo de seguir esperando para lograr este cambio", sostuvo.

"El pueblo puertorriqueño se merece saber que aquellos responsables por reestructurar sus deudas tienen sus mejores intereses en mente", dijo la Velázquez.

"El proyecto PRRADA cierra un resquicio legal al exigir la divulgación de cualquier conflicto de interés entre aquellos que supervisan el proceso de quiebra y los deudores", indicó.

"Para encaminar a la isla hacia un futuro mejor debemos eliminar la corrupción de este proceso y fortalecer la supervisión de casos de quiebra, lo cual es exactamente lo que presenté en este proyecto de ley", concluyó.