Salud confirma la llegada este martes de más vacunas contra la covid-19

San Juan, 23 feb (EFE News).- El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, confirmó la llegada este martes a Puerto Rico de más vacunas contra la covid-19 tras el retraso provocado la pasada semana por las fuertes tormentas de nieve en Estados Unidos.

"La semana pasada no llegaron vacunas a Puerto Rico porque era una situación que no estaba a nuestro alcance y era la situación de las nevadas. No obstante, llegaron vacunas en el día de hoy", subrayó Mellado en conferencia de prensa.

Dijo desconocer la cantidad exacta al tratarse de un cargamento llegado hace escaso tiempo.

Adelantó, no obstante, que de la vacuna de Pfizer llegarán esta semana 23.450 primeras dosis y 18.000 de segunda dosis, mientras que de Moderna van a llegar 32.000 primeras dosis y 21.900 de segundas dosis.

Mellado dijo que se están enviando vacunas a los municipios de Yabucoa, Yauco, Vega Alta, San Lorenzo y Villalba para eventos de vacunación que se van a hacer próximamente.