"Inaceptable" para Márquez decisión de directores reabrir escuelas y no Salud

San Juan, 24 feb (EFE News).- El representante independentista Denis Márquez dijo este miércoles que es "inaceptable" que los criterios epidemiológicos y de salud para el inicio de las clases presenciales en medio de la covid-19, sea dejada en manos de los directores de las escuelas y no en el Departamento de Salud.

Así lo dejó a entender Márquez en un comunicado de prensa, luego de que el designado secretario de Salud, Carlos Mellado, indicara durante un turno de interpelación en la Cámara de Representantes, que desde el punto de vista de su agencia, evaluarán y harán las recomendaciones a las escuelas.

"Si están aptas, se abren, y si no están aptas, nosotros vamos a dar las recomendaciones para que no se abran, también basado en toda la situación epidemiológica, basado en las variantes. Hay muchas variables que deberían ocurrir y nosotros ya estamos preparados para evaluar las escuelas. Ese es nuestro trabajo, evaluar las escuelas", sostuvo.

"Y el Departamento de Educación decidiría si las va a abrir o no. Nosotros las evaluamos y las escuelas que estén listas, bajo esa premisa, nosotros podemos dar la recomendación y las escuelas que no estén listas, no se pueden abrir", agregó.

Para Márquez, la orden ejecutiva 2021-017 firmada por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que establece que desde el 1 de marzo se permitirá la reapertura gradual y parcial de las escuelas de los sistemas público y privado de la isla, sujeta a que cumplan los protocolos establecidos y publicados por el Departamento de Salud, "es totalmente contraria" a lo dicho por Mellado.

"Es inaceptable que los criterios epidemiológicos y de salud queden relegados a un segundo plano y que la decisión de abrir las escuelas recaiga en funcionarios que no tienen ese peritaje", afirmó Márquez.

"Desde mi espacio legislativo seguiré insistiendo en el reclamo de las comunidades escolares y de la inmensa mayoría del país que exigen un regreso a clases seguro, ordenado y concienzudo, respaldado por amplios criterios de salud pública que garanticen la seguridad de nuestra niñez", puntualizó.