Alcalde de Aguadilla recurrirá decisión de la justicia sobre recuento

San Juan, 25 feb (EFE News).- La Justicia en Puerto Rico ha pedido que se declare nula la certificación emitida por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) de la alcaldía de Aguadilla y volver a contar los votos pero manualmente, decisión que fue rechazada anoche por el alcalde Julio Roldán y que ha anunciado que recurrirá.

El Tribunal de Apelaciones decidió este miércoles que ese recuento de cada papeleta, una por una, se haga antes de cinco días.

Se trata de la decisión de dicho cuerpo judicial a una acción de la exalcaldesa de Partido Nuevo Progresista (PNP), Yanitsia Irizarry, contra Julio Roldán, quien fue el alcalde que juramentó el cargo tras las elecciones de noviembre de 2020.

"Rechazo enérgicamente la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones en un intento de revocar la voluntad del pueblo aguadillano expresada en las urnas el pasado 3 de noviembre. El Tribunal se equivoca. Hoy mismo, mi equipo legal presentará un auxilio de jurisdicción para paralizar esta desacertada sentencia, mientras el Tribunal Supremo de Puerto Rico pueda atender el asunto", dijo anoche en un comunicado.

"No quepa la menor duda que agotaremos todos los recursos que estén a nuestro alcance e iremos hasta las últimas consecuencias para defender la democracia y la voluntad de nuestra gente". remarcó.

"Las malas intenciones de la derrotada alcaldesa de Aguadilla no tienen límite, que no piense que nos quedaremos con los brazos cruzados. El pueblo de Aguadilla a través de su voto rechazo sus malas acciones, el abandono de nuestro pueblo, la falta de sensibilidad de su administración. Que no le quepa duda a nadie, lo que busca la derrotada exalcaldesa de Aguadilla, sin datos ni cifras precisas, es intentar borrar el rechazo de nuestra gente y agenciarse una posición que no le pertenece", opinó.

Los "alegados votos 'pivazos' que se describen en la demanda de la exalcaldesa no existen, y así fue comprobado por todos funcionarios de los cinco partidos políticos que participaron en un escrutinio y luego en un recuento papeleta por papeleta en el Coliseo Roberto Clemente. Esto ya se atendió hasta la saciedad y quedó claro en los procesos que se llevaron a cabo cuando se atendió la votación de Aguadilla", dijo Roldán.

Esta sentencia pone en "entredicho no sólo la elección de Aguadilla, peor aún, la misma tiene un efecto multiplicador en las todas las contiendas cerradas que ocurrieron y que ya habiendo cerrado los procesos de la Comisión Estatal de Elecciones habría que volver a atender", manifestó.

Por último, pidió "calma y tranquilidad" al pueblo de Aguadilla y dijo que "no podemos permitir que acciones de una persona que solo ansía el poder de un cargo nos desvíe de los asuntos importantes por atender. Defenderemos la voluntad de cambio en nuestro pueblo. Aguadilla tiene un alcalde y se llama Julio Roldán Concepción".

La sentencia de ayer detalla que se "revoca la sentencia recurrida, se declara nula la Certificación del Resultado Electoral para la Alcaldía de Aguadilla, y se le concede a la Comisión Estatal de Elecciones un término no mayor de cinco días para comenzar un recuento manual papeleta a papeleta conforme al mandato aquí emitido y, una vez concluido ese recuento, deberá certificar que en ese recuento manual, conforme al mandato de ley vigente, resulte ganador(a) de la alcaldía de Aguadilla".