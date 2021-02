Recursos Naturales preparado para proteger el anidaje de tortugas en Puerto Rico

San Juan, 25 feb (EFE News).- El secretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, informó este jueves de que la agencia y los grupos tortugueros autorizados están preparados para proteger el anidaje de tortugas marinas y su hábitat para la temporada de anidación de 2021 en Puerto Rico.

"Por segundo año consecutivo, el DRNA y los grupos tortugueros autorizados cuentan con el apoyo de la Asociación Nacional de Refugios de Vida Silvestre y financiación de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre para mitigar las amenazas que afectan a las playas de anidaje de tortugas marinas en Puerto Rico", indicó Machargo.

Las principales amenazas, según enumeró, incluyen la contaminación lumínica, deforestación y depredación de animales exóticos, entre otras.

Como parte de los preparativos para la temporada, el Programa de Especies Protegidas del DRNA ha trabajado en iniciativas tales como vallas para evitar que las tortugas lleguen a la carretera, cerrar acceso de vehículos en las playas y la reparación de verja de exclusión de cerdos en Isla de Mona.

El programa incluye además el control de depredadores (mangosta), la valuación de restauración de dunas, reforestación, rotulación de playas índice (playas donde se realiza monitoreo sistemático y se utilizan para medir tendencias) y cambio de luminaria para una que no perjudique a las tortugas.

Hasta la fecha se ha documentado más de una decena de nidos de carey, cuya temporada se extiende todo el año con un pico en los meses de julio a noviembre.

Igualmente, se han registrado nidos de tinglar en los municipios de Guayama, Maunabo y Añasco.

El tinglar es la tortuga más grande del mundo y durante este tiempo migran de lugares distantes como de las aguas cercanas a Canadá, Europa y África hacia las costas caribeñas para anidar.

La temporada pico para esta especie va los meses de abril a julio.

Por su parte, el biólogo Carlos Diez, coordinador del Programa de Especies Protegidas del DRNA, sostuvo que aunque hasta el momento no hay reportes de nidos del peje blanco, "lamentablemente hay registradas dos muertes por enredo en hilo pescar".

Por tal razón, el DRNA exhorta a la ciudadanía a colaborar con la protección y recuperación de estas especies, implementando medidas como mantener las playas oscuras, respetar las áreas acotadas como nidos, no hacer fogatas ni cabalgatas en la playa, no cortar la vegetación, ni destruir dunas, además de no saquear arena.

La agencia recomienda además que de encontrar a las tortugas saliendo del nido se mantenga una distancia prudente y notificar al DRNA o grupo tortuguero local, no vandalizar los trabajos de restauración y si observa un acto de vandalismo y reportarlo al DRNA o grupo tortuguero local.