Productor musical boricua Santana resalta "rapidez" del tráfico del reguetón

San Juan, 26 feb (EFE News).- El músico puertorriqueño Santana "The Golden Boy", incluido recientemente entre los primeros cinco productores latinos más destacados por la revista Billboard, resaltó a Efe lo rápido en que el reguetón circula en la industria musical, hasta convertirse en el género de mayor exposición en el mundo.

Y es que según rememoró el productor de 33 años, hace más de una década y media el plan de los artistas era trabajar en un disco durante un año, pero la propuesta de estos en la actualidad es lanzar un tema nuevo al menos cada dos meses para mantenerse activo en las plataformas musicales.

Ejemplo de ello lo constituyó Bad Bunny, quien en el 2020 lanzó tres discos, "YHLQMDLG", "Las Que No Iban A Salir" y "El Último Tour del Mundo".

"Es muy rápido el volumen de trabajo de estos artistas nuevos. Ya los seguidores se acostumbraron a escuchar algo nuevo semana tras semana", admitió Juan Jesús Santana Lugo, nombre de pila de Santana "The Golden Boy".

"La industria está a un estándar más alto de lo que había antes. El alcance referente al nivel de producción ha mejorado. Ahora, hay muchos productores musicales con buen sonido, somos muchos más y eso provoca más competencia", explicó.

LA LIGEREZA LIMITA EL PROCESO CREATIVO

No obstante, Santana admitió que debido a la velocidad en que se lanzan temas en las plataformas musicales, se "limita el proceso creativo" entre los productores y los artistas al momento de producir una canción.

"Todo ha cambiado. Antes podíamos estar un buen rato creando una canción. Ahora a los artistas nuevos les gusta que les pongan 50 ritmos y escogen uno para grabar", explicó.

"A mí personalmente no me encanta, pero hay que adaptarse a como cambian las generaciones", dijo.

Santana arrancó su carrera musical a sus 16 años cuando después de aprender a tocar piano por recomendación de su madre, pues necesitaba un pianista en la banda de la iglesia que asistía, le entregó al dúo de reguetón de Ángel y Khriz un disco de ritmos propios.

Al día siguiente fue invitado para el estudio de DJ Giann, donde se estaba produciendo del álbum "MVP 2 (2006)".

EL PIANO CAMBIÓ SU VIDA

"Me apasioné con el piano. Es una de las cosas que más le agradezco a mi madre. El camino no fue el que me esperaba, pero la bendición llegó", dijo Santana, quien se describió como un productor que es más pianista y destaca más las melodías que las baterías en el área de percusión.

"Mi norte siempre fue trabajar en el género urbano", aseguró el productor boricua, quien tras esa oportunidad que DJ Giann le dio, se convirtió en uno de los productores musicales fijos que trabajaban en los extintos estudios de VI Music, donde también colaboraban los productores Eliel, Escobar y Fade.

Desde aquella oportunidad con DJ Giann, Santana ha trabajado con al menos el 95 % de los artistas urbanos puertorriqueños y en discos de grandes éxitos como "El Cartel: The Big Boss" (Daddy Yankee), "Los 12 Discípulos" (Eddie Dee), "Los Anormales", "Top of The Line" (Tito Bambino), "Gárgolas 5", "Showtime" (Ángel y Khriz).

De igual manera, Santana ha ganado seis premios de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, por sus siglas en inglés) y produjo el éxito "La Tortura" de Shakira y Alejandro Sanz, así como "Bandido" de Myke Towers y Juhn "El All Star", dos de los principales nuevos artistas urbanos.

"Bandido" fue lanzado en diciembre de 2020, y desde entonces, ha logrado sobrepasar los 200 millones de reproducciones en las plataformas musicales y 200 millones de visitas en YouTube.

AGRADECE A BILLBOARD LA EXPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES

Por este tema, Santana fue escogido en el Latin Producers Top5 de Billboard, logro que resaltó por la oportunidad que la revista estadounidense le da a los productores musicales a obtener mayor exposición.

"Es una exposición y reconocimiento que siempre nos hizo falta para seguir creciendo, porque muy pocas personas conocen quienes son los que hacen las canciones y esos éxitos. El ser productor es una posición que cae en el anonimato", dijo.

En ese grupo de los cinco productores musicales también se incluyó al puertorriqueño Tainy, quien lleva sobre 60 semanas en ese listado.