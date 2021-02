Loíza celebra inclusión en guía cibernética turística del DMO de Puerto Rico

San Juan, 28 feb (EFE News).- La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, resaltó este domingo la inclusión de dicho municipio costero norteño en la guía cibernética "Five days of History and Culture of Puerto Rico", publicado por Discovery Puerto Rico, la organización de promoción de la isla (DMO, en inglés).