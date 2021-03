Más de 60 vehículos paralizados

Por Griselle Vázquez Sevilla

VEGA ALTA — Un trayecto de muchos retos enfrenta la alcaldesa, María Vega Pagán, desde que asumió las riendas de este municipio el pasado mes de enero.

“Una vez dentro, no sabía cuán mal estaba el municipio en varios aspectos,” afirma Vega Pagán en entrevista con El Expresso.

No había ningún tipo de organización, estructura, controles ni supervisión, afirma. “Cada cual hacía lo que entendía como empleado, y en muchas ocasiones, ejecutaban si mediar ningún tipo de permiso porque, verdaderamente, no se les prestaba la atención, porque no había herramientas, ni preocupación por lo que ocurría en los distintos departamentos”, describió la alcaldesa Vega Pagán, del Partido Nuevo Progresista.

DETERIOSO DE VEHICULOS

Específicamente, en el Departamento de Obras Públicas —al que considera como una de las dependencias más relevantes— encontró un “junker” de una flota municipal.

“Encontré más de 60 vehículos detenidos, prácticamente, por negligencia. Porque entre los vehículos había algunos detenidos con gomas vacías o falta de batería o una manga”, indicó la alcaldesa sobre la flota de vehículos que incluye “diggers”, excavadora, ambulancias, patrullas, motoras de la Policía, flotas de distintos departamentos del municipio, un bote de la Unidad Marítima y un jet ski, entre otros vehículos propiedad del gobierno municipal.

Para atajar el deterioro de la flota la alcaldesa declaró estado de emergencia para comprar, rápidamente, las piezas necesarias para reparaciones.

Dijo que ordenó una auditoria para revisar el estado de cada uno de los vehículos municipales. “Ya tenemos un informe que indica que hay mas de 30 vehículos estancados en distintos talleres,” afirmó.

Sin embargo, sostuvo en la entrevista que este problema con los vehículos de trabajo no ha sido impedimento para cumplir con una de las tareas propuestas para sus primeros cien días.

“Cuando juramenté, como no tenía para poder limpiar las carreteras, pues Vega Alta lo que tiene es un ‘digger’ y un ‘grapper’, pues recurrí a la ayuda de los alcaldes de Camuy, Cataño, Guaynabo, Toa Baja y Manatí para realizar impactos comunitarios”, recalcó.

Así las brigadas municipales recogieron unas 280 mil libras de escombros y “estamos impactando las áreas mas importantes de nuestro pueblo para darle un mejor panorama a la gente.”

LA SEGURIDAD

Otro aspecto que enfrenta la nueva Alcaldesa es la seguridad. Vega Alta tiene 12 policías activos. No es suficiente para cumplir con los tres turnos y las rondas preventivas, dijo. Mediante acuerdos colaborativos con la Policía estatal ha podido contrarrestar situaciones como el problema con cabalgatas que incumplían con la orden ejecutiva y exponen la vida de los residentes de las comunidades.

Como aspectos positivos, la alcaldesa Vega Pagán apuesta al desarrollo del turismo y por ende, el económico. Informa que ya recibió el visto bueno para un acuerdo colaborativo entre su municipio y el Departamento de Recursos Naturales y Ambiental (DRNA) para reabrir el Bosque de la Vega.

“Lo estamos arreglando para ponerlo en condiciones y están dispuestos a que el municipio lo administre junto con ellos”, destacó. Dijo que tiene su mirada puesta en otros puntos atractivos como el Balneario Cerro Gordo y la antigua Chimenea Central Carmen.

“Son dos de los puntos estratégicos que queremos emprender y darle identidad al pueblo” desde el punto vista de turismo para fortalecer la economía local.