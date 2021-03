Rechazan uso de escoltas policiacas

De CyberNews

Dos exgobernadores del Partido Popular Democrático (PPD), Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, expusieron que no necesitan escoltas policiacas pagadas con fondos públicos.

“La criminalidad y la falta de oficiales de la Policía continúan al día de hoy. No me parece procedente que se invirtieran fondos públicos en una protección que yo no necesitaba”, explicó en un memorial escrito la exgobernadora Calderón, quien renunció a su escolta el 21 de octubre de 2009.

Por su parte, Acevedo Vilá, expresó estar a favor del Proyecto de la Cámara 19. “Estoy plenamente convencido de que las escoltas policiacas son un privilegio que los exgobernadores no necesitamos y por el cual el país no debería tener que pagar ni un centavo, aún menos si se trata de un privilegio que se le podrá extender a un exgobernador que renunció al cargo”, sentenció en su escrito explicativo refiriéndose indirectamente al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, atendió en vista pública el Proyecto de la Cámara 19, que busca aclarar los derechos o beneficios que ostentaría un exgobernante.

De ser aprobada dicha pieza legislativa, se enmendará el artículo 6 de la Ley 2, del 26 de marzo de 1965, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores” y el artículo 2.16 de la Ley 20-2017.

La medida presentada por los representantes Rafael Hernández Montañez, Orlando Aponte Rosario y la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), busca establecer que los exgobernantes no disfrutarán de los beneficios si deciden renunciar al cargo y eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.

El representante Aponte Rosario mencionó que la Comisión de lo Jurídico solicitó la opinión sobre el Proyecto de la Cámara a los exgobernadores Luis Fortuño Burset, Carlos Romero Barceló, Wanda Vázquez Garced, Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá.

Sin embargo, únicamente recibieron respuestas de Calderón y Acevedo.