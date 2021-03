Desarrollo de hospederías en Región Porta del Sol impulsará la economía

San Juan, 5 mar (EFE News).- El director ejecutivo designado de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado, anunció este viernes el desarrollo de nuevas hospederías en la Región Porta del Sol que impulsarán la actividad turística y económica del oeste de la isla.

El Aurora's Dream Guest House, en Rincón; el Cocoloba and Cocoloba Beach Bar at Crash Boat, en Aguadilla; el Hotel TRYP by Wyndham, en Mayagüez, y el Rincón Beach Resort Hotel, en Añasco; ampliarán la oferta de estilos de hospederías según señaló Mercado en un comunicado.

Dijo que el establecimiento de estas hospederías representarán una inversión de alrededor de 19 millones de dólares que impactarán la economía, un aumento del inventario hotelero, con 80 nuevas habitaciones, y la creación de más de 148 nuevos empleos.

La CTPR le otorgó a estos proyectos los incentivos que establece la Ley de Desarrollo Turístico de 2010, Ley 74-2010.

"La Región Porta del Sol es un área icónica en Puerto Rico por la inmensa gama de atractivos turísticos que ofrece, su riqueza cultural, gastronomía, su gente, y sus incomparables bellezas naturales que se suman al fácil acceso que ofrece el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández", destacó.

"Por estas razones agradecemos y felicitamos a estos empresarios puertorriqueños por apostar a la industria del turismo en dicha región. Continuar impulsando la economía de la Isla, mediante el desarrollo de proyectos hoteleros y el fortalecimiento de la oferta del destino, forma parte de la visión actual y prioridades establecidas por el Gobierno de Puerto Rico y la Compañía de Turismo", concluyó Mercado.