"Mi Niña Remix", canción extranjera más escuchada en la radio en Brasil

San Juan, 5 mar (EFE News).- "Mi Niña Remix", tema de los Legendarios junto a Wisin, Myke Towers, Maluma y Anitta, se convirtió en la canción extranjera más escuchada en las radios de Brasil, según informó este viernes la discográfica La Base Music Group.

El artista y productor Wisin señaló en declaraciones a Efe tras conocer el éxito del tema en el gigante sudamericano que se encuentra muy satisfecho de la aceptación de los brasileños a esta canción.

"Feliz de poder ver cómo nuestra música se 'viraliza' en el mundo gracias Brasil. Anitta , Maluma , Myke Towers y Los legendarios en armonía por el explosivo junte y que la música siga uniendo culturas", subrayó.

El tema sigue a "Mi Niña", el primer sencillo del disco del reguetonero puertorriqueño Wisin "Los Legendarios", que fue presentado en febrero.

El tema está acompañado por el video de "Mi Niña Remix", filmado en la ciudad estadounidense de Miami bajo la dirección del director Charlie Nelson de Compostela Films.

Antes de la salida al mercado de "Mi Niña Remix", el tema "Mi Niña" no solo logró ser la canción latina 1 de los Estados Unidos, si no que también alcanzó el primer puesto en Ecuador, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico.

"Mi Niña" fue certificada por la RIAA Platino en los Estados Unidos, España, México, Colombia y Chile, además de contar con mas de 350 millones de descargas en las plataformas digitales.

"Mi Niña" fue la única canción Latin Pop/Urbana en ser destacada en "The Thirty Most Thumbed Up New releases" en la plataforma Pandora en la semana de su lanzamiento.

El éxito logró entrar en al Top 50 Global de Spotify y la canción se hizo viral en TikTok, donde cuenta con más 180 millones de visualizaciones en la plataforma.

El álbum de "Los Legendarios" se lanzó en febrero, debutando en la posición 6 en la lista Top Latin Album de Soundscan de en Los Estados Unidos, 4 en la lista de Spotify Global y top 10 en la lista " Apple Music Latin Albums".