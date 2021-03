Alcaldes discutirán desembolso para atender pandemia y reconstrucción

San Juan, 9 mar (EFE News).- Los alcaldes asociados y federados de Puerto Rico se reúnen este martes en la Primera Cumbre Gubernamental de Política Pública de la Agencia de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para discutir, entre varios temas, el desembolso de dinero para atener la covid-19 y de reconstrucción.

Luis Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico -que representa a los líderes municipales afiliados al Partido Popular Democrático- sostuvo en un comunicado de prensa que los municipios aún siguen esperando las ayudas millonarias para reconstruir sus comunidades afectadas por el huracán María en 2017.

"Se nos va la vida a todos los municipios, a las comunidades afectadas, y sobre todo a la gente que aún continúa esperando por el desembolso de los millones que tantas veces se anuncian y que tantos niveles de burocracia los tiene detenidos", dijo.

"Ya hemos visto cómo se perdieron millones en el Departamento de Educación porque la ineficiencia es tal que no les permite hacer el trabajo. Por eso es la insistencia de nosotros los alcaldes. Mientras más tiempo pasa, más pierde el país", señaló el también alcalde de Villalba.

Hernández añadió que todos los directivos de las entidades gubernamentales tienen que estar claros en que seguir añadiendo burocracia a los procesos es hacerle daño a las esperanzas de la gente y su posibilidad de progresar.

Como ejemplo, mencionó que el pasado 17 de febrero, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció que el Gobierno recibiría 100 millones de dólares para 78 los municipios, como parte del Cares Act para paliar la crisis económica provocada por la covid-19.

Según se detalló, a cada municipio se le entregaría 1 millón de dólares, y los restantes -22 millones- irían a los pueblos con mayor dificultad económica, para que se garanticen la prestación de servicios apremiantes y de emergencia relacionados a la pandemia.

Sin embargo, han pasado 20 días del anuncio, "que fue recibido con agradecimiento por los alcaldes", pero que aún no se han desembolsado los fondos, pues según día, La Fortaleza -sede del Ejecutivo- "no ha establecido los parámetros para la distribución de los fondos".

"Al día de hoy, no tenemos no siquiera los parámetros para la distribución, lo que indica que al día de hoy no tenemos fechas claras para atender las diversas situaciones que se nos presentan", dijo Hernández.

El alcalde resaltó además que los municipios son un componente esencial en Puerto Rico, pues tras el paso de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017, la ristra de terremotos entre diciembre de 2019 y enero de 2020 y ahora la pandemia, estos reaccionaron como "la primera línea de respuesta a las emergencias".

Pese a esto, según dijo Hernández, el Gobierno central y la Junta de Supervisión Fiscal a los municipios los despojaron de unos 350 millones de dólares en el cuatrienio pasado.

"Hacemos una labor constante a favor de los ciudadanos, comerciantes, industrias y organizaciones sin fines de lucro, pero hacen falta los recursos", enfatizó.