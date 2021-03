Lourdes Ramos critica a Junta de Supervision Fiscal por recorte de pensiones

San Juan, 11 mar (EFE News).- La representante Lourdes Ramos, arremetió este jueves contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que, dijo, "prefiere estrangular" a los jubilados recortando un 8,5% de sus pensiones, mientras "condona" 1.400 millones a UBS, inversionistas y demás instituciones "que se beneficiaron del colapso del Sistema de Retiro".

Ramos, en un comunicado, lamentó saber, que la Junta transigió la demanda contra los que generaron ganancias de la ilegal emisión de bonos de 3.000 millones bajo el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá.

Dijo la legisladora, que se trata de la "infamia más grande" que se pueda hacer contra los jubilados del gobierno.

"Es bochornoso que se les lleve a la miseria a los jubilados, mientras los bancos que adquirieron estos bonos ilegales, conservan intactas sus ganancias y salen por la puerta ancha", indicó.

Para Ramos, esta acción, "dramatiza el grado de insensibilidad y cinismo de la Junta que prefiere perseguir al ciudadano respetuoso de las leyes, mientras protege los ingresos de los grandes intereses".

"Nadie puede ver como un logro que Goliat venza a David. Es imperativo continuar adelante con la demanda contra aquellos que generaron ganancias de una acción ilegal que nunca tuvo el aval legislativo", sentenció.

Ramos además consideró que la Junta se ha convertido en "testaferro de los influyentes y los grandes inversionistas, y verdugo del bienestar de los pensionados".

"No puedo creer que Natalie Jaresko prohíba a la Legislatura su rol constitucional de hacer leyes, mientras a escondidas, negocia con los bonistas para asegurar y proteger sus ganancias y luego pretenda obligarnos a legislar ese acuerdo. A mí que no me venga con ese cuento", aseveró.

A su vez, insistió en que cada centavo que se le resta a una pensión, "agrava las condiciones de vida de un jubilado, mucho más en tiempos de pandemia. Mientras, proteger a los inversionistas es una falta injustificable que no se puede permitir".

"Hay que insistir en recuperar esos fondos. Hay que darse a respetar con acciones afirmativas donde se demuestre que no se es cómplice de aquellos que defraudaron a nuestros jubilados", agregó Lourdes Ramos.