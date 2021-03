San Juan extiende operativos de limpieza y revitalización en la capital

Contenido relacionado

Presentan proyecto de ley contra la contaminación por ruido en La Parguera

San Juan, 11 mar (EFE News).- El representante Joel Franqui Atiles, junto a los representantes Edgardo Feliciano y Orlando Aponte Rosario, presentaron legislación que busca reducir la contaminación por ruido en el área de los cayos de la reserva natural La Parguera, en Lajas.

Franqui explicó que el Proyecto de la Cámara 576 dispone adoptar un programa piloto a fin de resolver la problemática de contaminación por ruido que incluye la delimitación por parte del municipio de Lajas de "zonas de tranquilidad" en Playita Rosada y en los cayos de la reserva natural La Parguera.

Especificó que el alcalde del municipio designará las áreas antes descritas como "zonas de tranquiliad" en un mapa que deberá ser aprobado por la Asamblea Municipal.

"Los ruidos desproporcionados continúan afectado la calidad de vida de los residentes en el área y ha alcanzado niveles intolerables. No solo afecta su diario vivir, sino que lacera la integridad de la fauna y nuestros recursos naturales lo que atenta contra el desarrollo socioeconómico de nuestra isla. Por eso se presenta esta medida, nuevamente, porque es imperativo se establezcan las regulaciones necesarias", afirmó el novoprogresista Franqui Atiles.

La medida se basa en dos estudios realizados entre 2018 y 2019 los cuales arrojaron que el nivel de sonido ha alcanzado niveles tan altos que son intolerables, y perjudica la fauna de la zona, específicamente a las aves.

Los dos estudios fueron realizados por el Programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y por el Proceedings of the National Academy of Sciences, (PNAS).

Feliciano Sánchez y Aponte Rosario, coautores de la medida, explicaron que toda persona que viole las prohibiciones dispuestas en la legislación, estarán sujetas a la imposición de multas y otras sanciones incluidas en la ley.

"Existe una gran preocupación por el impacto que ha generado esta situación en la calidad de vida y el disfrute de los espacios naturales. Aunque hay leyes que sí están en vigor que incluyen otras cosas, hay preocupación en las agencias encargadas en su implementación, ya que estas leyes no aplican a fuentes móviles de sonidos como las embarcaciones. Por ende, se ven limitados al momento de implementar la ley", expresaron los legisladores del PPD.

"Uno de los valores más importantes de la industria turística es el ofrecimiento de tranquilidad y sosiego para los visitantes. Por eso endoso esta medida que nos ayudará a mantener el atractivo de La Parguera y de paso, servir de ejemplo para otras zonas turísticas", añadió el representante Aponte Rosario.

El estatuto regularía la jurisdicción de los tribunales y se proveería una fórmula de distribución de los fondos que se recauden por medio de unas multas.

Los fondos se distribuirán entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y el Municipio de Lajas.