Secretario del PNP censura a presidente de la Cámara por elección Distrito 3

San Juan, 11 mar (EFE News).- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, censuró al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, por "su intento de usurpar la voluntad de los electores del Distrito 3 de San Juan con la consideración de establecer una comisión especial para investigar esa elección".

Al mismo tiempo, Ríos hizo un llamado a Hernández para que investigue las alegaciones de que el representante Orlando Aponte (Distrito 26 de Barranquitas, Orocovis, Coamo y Villalba) "no vivió en el Distrito durante el proceso electoral, en clara violación de la ley".

"Es inverosímil y pensaba que era un chiste de mal gusto cuando leí unas expresiones de Hernández diciendo que le daría paso a una investigación sobre las elecciones del Distrito 3 de San Juan. Ese es un asunto que está ante la consideración de los tribunales y meterse en eso es usurpar el mandato electoral. En el PNP censuramos esta acción antidemocrática del liderato minoritario de la Cámara del PPD", sentenció Ríos.

"Pero si tanto le interesa a Hernández el proceso de transparencia electoral, entonces ¿Por qué no investiga las denuncias hechas por ciudadanos que el representante Orlando Aponte no vivía en su distrito electoral durante todo el proceso eleccionario del año pasado?", subrayó en un comunicado.

"Eso si debiera investigar. Quiero pensar que el Presidente de la Cámara es una persona vertical y si alguien le presenta una resolución para investigar ese alegado fraude, también le daría paso. Así que hago un llamado a la ciudadana que radicó la querella original a que acuda a la Oficina del Presidente de la Cámara y le pida investigar esa situación", añadió el también portavoz alterno de la delegación del PNP en el Senado.

"En el PNP no vamos a permitir que una legislatura que no ha hecho nada, pues el PPD no ha enviado ni un solo proyecto de ley al Gobernador para su consideración, se meta en la elección de una persona. Estoy seguro de que si ese escaño fuera de un popular, Hernández no hubiese hecho nada. Pero como es de un PNP, quiere hacer este espectáculo. Eso no lo vamos a permitir", dijo Ríos.

En noviembre pasado, Elsa López presentó una querella (número CEE-Q-20-4) contra Aponte "alegando, con prueba que supuestamente sostiene que Aponte no es residente de Barranquitas y si del municipio de Dorado, donde juró, bajo el amparo de la Ley 295-2011, que está su hogar seguro, que es la residencia principal de todo ciudadano", recordó.