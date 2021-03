PNP inicia campaña de cabildeo en Washington a favor de proyecto de admisión

San Juan, 14 mar (EFE News).- El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, junto a los representantes Yashira Lebrón y Yazzer Morales, anunciaron este domingo un "histórico esfuerzo" de cabildeo en la capital federal para lograr la aprobación del acta de admisión de Puerto Rico radicada por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el cual cuenta ya con unos 51 coautores.

El líder novoprogresista aprovechó para rechazar cualquier intento del Partido Popular Democrático (PPD) de imponer una asamblea constitucional de estatus, catalogando dicha iniciativa como una "táctica" para retrasar la voluntad ya expresada por el pueblo de Puerto Rico.

Según explicó el también vicepresidente del PNP, el esfuerzo se concentrará en dos sectores, el Congreso y los medios de comunicación.

De igual manera, Méndez designó al representante José Aponte Hernández como líder de la nueva iniciativa, junto a los representantes Eddie Charbonier y José Meléndez.

"Primero que nada, agradecemos la titánica labor de nuestra Comisionada Residente a favor de la estadidad para nuestra Isla. Nosotros apoyamos esta iniciativa y vamos a luchar para que se apruebe en la Cámara de Representantes y el Senado federal de manera expedita. Para eso, estaremos iniciando una agresiva campaña de comunicación directa con los congresistas, mediante cartas, llamadas telefónicas e impacto en las redes sociales, entre otras acciones, con el propósito de recalcar la importancia de hacerle justicia a los ciudadanos americanos de Puerto Rico", dijo Méndez en un comunicado.

"El Congreso va a saber de nosotros, va a continuar escuchando, de forma recurrente, el reclamo de nuestra gente por la igualdad. El norte de esta fase es buscar más coautores, buscar expresiones públicas de congresistas a favor del proceso", señaló.

Por otro lado, en el aspecto mediático de la campaña, el expresidente de la Cámara Baja detalló que el esfuerzo se concentrará en penetrar la prensa nacional con el mensaje a favor del acta de admisión.

"Washington, DC es una plataforma mediática y vamos a seguir penetrando ese sector. Estaremos en los medios tradicionales, como la prensa escrita, radio y televisión, pero también en los medios emergentes, como diarios digitales y los 'podcast', entre otros. Es importante que en la capital federal se hable constantemente de la desigualdad de los puertorriqueños y la responsabilidad que tiene el Congreso de hacerle justicia a estos ciudadanos americanos. Nos verán en todos los medios con ese mensaje", añadió el líder novoprogresista.

Méndez también reiteró la relevancia del Acta de Admisión radicada, la cual es el mismo hecho por los territorios de Hawaii y Alaska, al celebrar consultas directas sobre la estadidad Sí o No, antes de convertirse en estados de la unión.

"Esta medida reconoce los resultados del plebiscito de noviembre, donde el pueblo validó con mayoría absoluta la estadidad. El proyecto de ley coloca en la cancha del Congreso la expresión, libre y democrática, de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Los puertorriqueños decidimos la estadidad y esta pieza legislativa va en acorde con el mandato electoral", dijo Morales, quien representa el Distrito 9 de Toa Alta y Bayamón.

"Voy a decirle al desarticulado liderato del partido popular en la Legislatura que no van a imponer su modalidad de independencia en el pueblo. Los puertorriqueños rechazamos la actual condición colonial. El pueblo rechazó la independencia, en cuál modalidad, incluyendo la república asociada. El pueblo quiere la estadidad y así se ha expresado en múltiples eventos. El PPD perdió en su defensa del 'no' en noviembre, ahora no pueden cambiar ese mandato. No lo permitiremos", sentenció Lebrón, quien representa el Distrito 8 de Bayamón.

"Es un chiste de mal gusto que el PPD radique más legislación, pues no han aprobado nada, excepto dos medidas u la única que tiene oportunidad de convertirse en ley, el Proyecto del Retiro Digno, es iniciativa de nuestra delegación. Este invento no es otra cosa que un mandado para ver si apunta puntos en la prensa, no es nada más que eso", concluyó Morales.