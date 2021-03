Representantes populares se oponen a nombramiento de Torres como contralor

San Juan, 15 mar (EFE News).- Los representantes populares Eladio Cardona, Juan José Santiago y Orlando Aponte expresaron este lunes su oposición al nombramiento de Manuel Torres como el nuevo contralor de Puerto Rico por parte del gobernador Pedro Pierluisi.

La postura de Cardona es que Torres, exsecretario del Senado, no es un contador público autorizado (CPA), tal y como fueron pasados contralores como Ileana Colón Carlo y Manuel Díaz Saldaña, ni tiene experiencia en auditorías forenses.

De hecho, Cardona mencionó que cuando la exgobernadora Wanda Vázquez nominó a Osvaldo Soto para la posición en septiembre pasado, tanto la Junta de Gobierno del Colegio de CPA de Puerto Rico como líderes del Partido Nuevo Progresista exigieron que la persona nominada debía tener dicha preparación profesional.

"Este caso es igual. De hecho, Torres ni siquiera tiene experiencia en auditorías forenses, algo indispensable en esa posición".

Por su parte, Santiago detalló que "la posición de Contralor de Puerto Rico requiere un alto nivel de independencia de criterio que no esté amarrado a ningún asunto político".

"El nombramiento a contralor no se puede limitar sólo a la confianza del gobernador, sino a la del país por el tiempo y responsabilidad que conlleva el cargo", afirmó.

Santiago, a su vez, mencionó al alcalde de San Sebastián, Javier Jimenez, quien es CPA y sí ha manejado fondos públicos en toda su trayectoria, como candidato al contralor.

"Me parece que el alcalde tiene una gran posibilidad de lograr los votos en comparación al Torres. Que este no lo hubiera apoyado desde un inicio en su candidatura no puede ser obstáculo para que sea nombrado toda vez que al mirar su récord tiene lo necesario para ser nominado", enfatizó.

Aponte, mientras tanto, mencionó que cuando Torres fue contralor electoral, "le costó al país miles de dólares cuando llevó un pleito en contra las uniones laborales, sin importarle el precedente del caso Citizens United".

"En esa misma posición, amenazó a personas privadas con investigaciones durante el referéndum de la fianza", agregó.

Los legisladores añadieron que cuando Torres trabajó como secretario del Senado, certificó asistencias de legisladores que no acudían a vistas y se desembolsaron fondos públicos por eso.