Piden a la legislatura aprobar proyectos de ley

San Juan, 15 mar (EFE News).- Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Meléndez, Yazzer Morales y Yashira Lebrón pidieron este lunes al liderato de la Cámara de Representantes y el Senado que se enfoquen en aprobar legislación ante el embarazoso récord de cero medidas enviadas al Gobernador para su firma en los primeros tres meses de gestión pública.

"Hoy estamos exigiendo a los presidentes de la Cámara de Representantes (Rafael Hernández) y el Senado (José Luis Dalmau) que enfoquen todo su esfuerzo a pasar legislación. Es bochornoso que esta Legislatura tenga el récord de ser la de menor productividad en la historia de Puerto Rico", indicaron.

La función principal del legislador "es legislar, para eso el pueblo nos eligió, sin embargo la mayoría del Partido Popular Democrático no ha legislado. Nuestra exhortación es que aprueben medidas de interés al pueblo ya y que las envíen a Fortaleza para su firma", agregaron los legisladores del PNP en un comunicado de prensa.

Las expresiones de Meléndez, Díaz y Lebrón surgen luego de que ayer, domingo, otro grupo de representantes novoprogresistas denunciara la ausencia de actividad legislativa.

"Nos causa preocupación que el Presidente de la Cámara no desee aprobar medidas. Ahora quiere ser parte de los planes fiscales que se entregan a la Junta de Supervisión Fiscal, pero su función principal, la razón por la que fue electo por el pueblo; legislar, no la hace. Todo son titulares para las gradas, nada sustantivo", agregaron.

Es "hora de que esa mayoría se ponga a trabajar por el pueblo. Basta ya de eventos mediáticos sin sentido o resultados, el pueblo exige legislación, exige que el partido popular empiece a trabajar finalmente y apruebe medidas que sean enviadas a Fortaleza", añadieron.

"Ayer, en respuesta a la denuncia de la falta de productividad, el Presidente de la Cámara dijo que él quiere calidad en vez cantidad. Pero la verdad es que no hay ninguna de las dos cosas. No hay cantidad alguna, cero proyectos de ley aprobados por ambos cuerpos. Cero calidad, pues no hay legislación. Sencillamente a la mayoría del PPD se les olvidó que la Asamblea Legislativa es un cuerpo que se va a legislar, no a tomarse fotos", concluyeron.