El puertorriqueño Christopher Díaz retará a Navarrete por título pluma OMB

San Juan, 16 mar (EFE News).- El puertorriqueño Christopher "Pitufo" Díaz retará el próximo 24 de abril al mexicano Emanuel "Vaquero" Navarrete por el título peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), informó este martes la promotora Top Rank.

Navarrete (33-1, 28 KOs) hará su primera defensa de su título ante Díaz (26-2, 16 KOs) en la Silver Spurs Arena en Kissimmee (Florida, EE.UU.), según se detalló en un comunicado de prensa.

"El sensacional Emanuel Navarrete quería un oponente formidable para su primera defensa del título de peso pluma, y Christopher Díaz encaja perfectamente", dijo el legendario promotor de Top Rank, Bob Arum.

Navarrete irrumpió en la escena mundial en diciembre del 2018, derrotando a Isaac Dogboe en 12 asaltos para ganar el título mundial de peso júnior pluma de la OMB.

Luego de esa pelea, ganó siete combates corridos, incluidos cinco defensas del título, todas por nocaut.

Navarrete entonces subió al peso pluma y capturó el vacante título mundial de la OMB en octubre pasado con una decisión unánime sobre el previamente invicto Rubén Villa.

"Soy un peleador al que le gusta enfrentar a los mejores, y mi reto ahora es vencer al 'Pitufo' Díaz", dijo Navarrete.

Díaz, por su parte, ha tratado de ser campeón un par de veces, por lo que su reyerta ante Navarrete será otra gran oportunidad para finalmente ponerse su deseada faja.

"Una vez más se me ha dado la oportunidad de convertirme en campeón mundial, pero esta vez hay algo muy diferente. No fallaré. Traeré ese título mundial tan necesario a Puerto Rico. Este es mi momento de convertirme en un campeón mundial", expresó.

"Dios sabe cuánto me he sacrificado y cuánto he evolucionado. Vivo hoy para hacer feliz a mi familia, y es hora de cambiar sus vidas. El 24 de abril, no hay duda de que lo haré, convirtiéndome en campeón mundial, y los veré a todos el 25 de abril cuando regrese a mi isla como campeón mundial", afirmó.

Mientras, el también puertorriqueño Edgar Berlanga (16-0, 16 KOs en el primer asalto), "Prospecto del Año 2020", chocará contra Demond Nicholson en el combate co-estelar de peso súpermediano en una pelea programada para ocho asaltos.

La cartelera la transmitirán ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ desde las 07.00 de la noche, hora local. EFE News

