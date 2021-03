Serrano agradece apoyo de Madera a proyecto contra terapias conversión

San Juan, 18 mar (EFE News).- El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano agradeció este jueves el apoyo del representante José Rivera Madera al proyecto del Senado 184 que prohibiría las conocidas como terapias de conversión en Puerto Rico.

"Muchas gracias, representante Rivera Madera. Así se legisla, sin miedo. Hay que asumir posturas en defensa de los derechos humanos. Cuando los legisladores asumieron su cargo lo hicieron con una mano en la Biblia jurando defender la Constitución, no al revés. Es tiempo de que los demás legisladores sigan su ejemplo y juren proteger los derechos de todos los puertorriqueños apoyando este proyecto de ley", aseveró Serrano en un comunicado.

El portavoz de "Puerto Rico Para Tod@s" recordó que el apoyo al proyecto 184 va creciendo al sumarse los apoyos del gobernador, del secretario de Justicia, de los presidentes de ambos cuerpos legislativos, del Secretario de Salud y el administrador de ASSMCA.

"Es hora de acabar con estas torturas de conversión, con estas mal llamadas terapias reparativas. No hay nada que reparar. No hay nada que curar. No hay nada que cambiar. Las personas LGBTTIQ+, sobre todo los niños y jóvenes, merecemos vivir en un lugar donde se nos respete nuestra orientación sexual e identidad de género. Merecemos vivir en un país que garantice nuestra equidad, valorice nuestra humanidad y reafirme nuestra dignidad", concluyó Serrano.