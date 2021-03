Legisladores del PNP critican proyecto de "autodeterminación de Puerto Rico"

San Juan, 19 mar (EFE News).- Los representantes penepés José Aponte, José Meléndez y Eddie Charbonier criticaron este viernes el proyecto de ley de "autodeterminación de Puerto Rico" presentado en el Congreso federal que llevaría a una convención, elegida por los puertorriqueños, que determine el estatus futuro de la isla.

Así, Aponte, Meléndez y Charbonier, miembros del Grupo de Trabajo para Impulsar la Admisión de Puerto Rico en el Congreso, censuraron la radicación del proyecto de las congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortes que busca imponer una asamblea constitucional de estatus en la isla.

"El pueblo de Puerto Rico ya se ha expresado sobre este asunto, rechazando la actual condición colonial y escogiendo la 'estadidad' en múltiples ocasiones", expresaron los legisladores en un comunicado de prensa.

Los legisladores, del Partido Nuevo Progresista (PNP), se expresaron de esa manera en referencia a varios pasados plebiscitos en los que la "estadidad" o anexión de Puerto Rico con Estados Unidos sale favorecida sobre las demás opciones de estatus, como la independencia o mantener el Estado Libre Asociado, estatus político actual de la isla.

La última consulta sobre el estatus se llevó a cabo el pasado 3 de noviembre, fecha que coincidió con las elecciones generales de Puerto Rico.

En esa consulta, un total de 623.053 personas o el 52,3 % votaron a favor de la estadidad o integración total a los Estados Unidos, mientras que 567.346 individuos o el 47,6 % lo hicieron en contra.

"Existe un mandato electoral del pueblo, plasmado en los resultados del plebiscito de estatus de noviembre pasado y nosotros lo vamos a hacer realidad, como se tiene que hacer", afirmaron Aponte, Meléndez y Charbonier.

Ante ello, agregaron: "Censuramos la propuesta de estas dos congresistas que intentan darle una bofetada a ese mandato. Para ellas es como si no existiera la voluntad del electorado de la isla y esa no es la realidad".

El proyecto de ley estipula que dicha convención estará integrada por el número de delegados que determine la legislatura puertorriqueña y que la decisión sobre el futuro de la isla la tomará ese órgano, "no el Congreso" de Estados Unidos.

Los promotores de la iniciativa han dicho que la convención podría considerar todas las opciones, desde la estadidad a la independencia, o el mantenimiento de la actual condición de estado libre asociado de EE.UU.

"Estas congresistas radicaron una medida antidemocrática que busca la separación de Puerto Rico en cuartos oscuros con un grupo 'selecto' de personas para escoger nuestra relación con los Estados Unidos", alegaron los representantes penepés.

"Nosotros, la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, vamos a abogar en contra de esta medida porque no representa la democracia. El pueblo rechazó la independencia, que es lo que está detrás de esta medida. Estas dos congresistas no nos representan y vamos a combatir la imposición de una selección que el Pueblo no quiere", puntualizaron.

Puerto Rico es un estado libre asociado a EE.UU. desde 1952, con Constitución y Asamblea Legislativa propia, pero sometido a los poderes plenipotenciarios del Congreso estadounidense.