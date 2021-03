Respaldo civil al acta de admisión para Puerto Rico como estado

San Juan, 20 mar (EFE News).- Más de 50 organizaciones civiles, de las cuales 44 tienen su sede en Puerto Rico, cursaron una misiva a miembros del Congreso de Estados Unidos en apoyo al proyecto 1522, presentado por el congresista Darren Soto y la comisionada residente, Jenniffer González, que busca hacer valer la voluntad expresada en el pasado plebiscito en el cual ganó la estadidad como alternativa de estatus para la isla.

La carta, enviada al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Energía y Recursos Naturales del Senado, reclama la aprobación de la legislación, al tiempo que expresa su oposición al nuevo proyecto de ley sobre el estatus de la isla presentado por la representante Nydia Velázquez, la representante Alexandria Ocasio, el senador Bob Menendez y el senador Bernie Sanders.

"Esta carta reúne a una amplia muestra representativa de grupos de la sociedad civil de Puerto Rico y algunos de sus aliados en los Estados Unidos, hablando a nombre de la mayoría de los votantes que dijeron "SÍ" a la estadidad en noviembre pasado. Estas organizaciones son parte de un movimiento ciudadano que representa a jóvenes, ancianos, profesionales, ancianos, veteranos, comunidades de fe, funcionarios electos y designados actuales y anteriores, demócratas, republicanos e independientes", expresó George Laws, director ejecutivo del Consejo de Estadidad de Puerto Rico, organización que lideró los esfuerzos para coordinar la carta colectiva.

"Hacemos un llamado al Congreso para que escuche y respete la voluntad de la mayoría de los votantes de Puerto Rico al aprobar la Ley de Admisión a la Estadidad de Puerto Rico", dijo.

Para Irma Rodríguez, presidenta de la organización ciudadana Puerto Rico Escogió Estadidad, el hecho de que la estadidad obtuviera más de un 52% de los votos en la consulta del 3 de noviembre, es muestra "irrefutable" de que los ciudadanos americanos residentes en la isla "reclaman una acción contundente" del Congreso de Estados Unidos.

"Por años el asunto del estatus de nuestra isla ha sido relegado. Llegó el tiempo de una acción afirmativa de parte del Congreso de Estados Unidos y somos muchos los puertorriqueños que exigimos un trato igual al de nuestros hermanos residentes en la nación", sentenció Rodríguez.

Por su parte, Elvin Méndez Rosa, presidente del Movimiento Revolución Estadista, una de las entidades que respaldó la misiva, manifestó que los puertorriqueños "que residimos en la isla dejamos claro nuestra intención de convertirnos en un Estado de la unión de manera clara y contundente. No podemos permitir que nuestra voluntad sea ignorada y silenciada. Es tiempo de unir esfuerzos y luchar para alcanzar la admisión de Puerto Rico desde todos los frentes estadistas existentes en la isla- partidistas y no partidistas".

Otra de las organizaciones que firmó la carta a los congresistas, Organización de Veteranos Progresistas, a través de su director Victor Pérez, General de Brigada Retirado, destacó que la "mayoría de los veteranos puertorriqueños, que se han sentido orgullosos de servir a la Nación, atesoran la unión permanente con los Estados Unidos, razón por la cual nos unimos a este esfuerzo conjunto".

"Si una mayoría elige la estadidad, Puerto Rico será admitido después de un breve período de transición. Por el contrario, si la mayoría de los votantes de Puerto Rico se opone a la estadidad, entonces la isla sigue siendo un territorio con la opción de buscar la independencia o la libre asociación en cualquier momento en el futuro", explicó Laws.

Algunas de las organizaciones civiles que respaldaron la carta a los congresistas son Democratic Party of Puerto Rico, Misión Estadista, Republican Party of Puerto Rico, Puerto Rico Young Republican Federation, Frente Estadista, Alianza Pastoral por Puerto Rico, Organización de Pensionados Estadistas, Young Professionals for Puerto Rico Statehood, Coalición Pro Derechos e Igualdad, Puerto Rico Star Project y 52 States of America.

Además está el Consejo de exalcaldes de Puerto Rico, Puerto Rico Equality Forum, Democratic Party of Puerto Rico, Puerto Rico Statehood Commission, Votar es Poder, Renacer Ideológico Estadista, Impulso 51/Estado Igualdad, La Suprema Definición, Ahora Sí Puerto Rico, Senior 51, We The People, Demócratas Activao's, y Juventud Estadista de Guaynabo, entre otras.