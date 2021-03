Policía enfrenta cargos por presunto caso de violencia machista contra esposa

Contenido relacionado

Cierran cinco negocios de Mayagüez por violar Orden Ejecutiva de la covid-19

San Juan, 28 mar (EFE News).- Cinco negocios en Mayagüez fueron clausurados este fin de semana por las autoridades por no tener un protocolo contra la covid-19, violando así la Orden Ejecutiva impuesta por el gobernador para controlar los casos del virus en la isla.

Los cinco establecimientos clausurados fueron "Alcatraz", "La Jibarita", "Off The Wall", "Barril Sin Fondo" y "Babalu", informó la Policía de Puerto Rico este domingo, tras ejecutar su "Plan Integrado del Área de Mayagüez", durante el viernes y ayer, sábado.

"Alcatraz" fue multado también 500 dólares por no tener licencia de venta de bebidas alcohólicas, otros 500 por equipo de cocina incompleto, 500 dólares adicionales por tener un extintor vacío y roto, 500 dólares más por tener un tanque de gas en la entrada y sin protección, 500 dólares por no contar con alumbrado de emergencia y 1.000 dólares por no tener permiso para tocar música en vivo.

"La Jibarita", mientras tanto, fue multado 500 dólares por tener un extintor bloqueado, 500 dólares adicionales por obstruir la salida y 500 dólares más por tener equipo de cocina incompleto.

Por ello, el Departamento de Salud lo refirió a su división de Salud Ambiental.

"Off The Wall", a su vez, fue cerrado por no tener el protocolo contra la covid-19, "Barril sin Fondo" fue clausurado por lo mismo y referido a Salud Ambiental y "Bubalu" fue ordenado su cerrado por no tener permiso de restaurante, sino solo de expedir bebidas alcohólicas, una violación al protocolo contra la pandemia.

Mientras tanto, en el municipio de Sabana Grande fue multado el negocio "Chicos Burguer" 500 dólares por no contar con el equipo de cocina requerido, otros 500 por extintor bloqueado, 500 más por obstruir la salida del negocio y 1.000 por no contar con el permiso de música.

En Cabo Rojo, mientras tanto, se denunció al administrador del negocio "Los Lokos" por violar la Orden Ejecutiva y el establecimiento "La vida es como es" fue multado 500 dólares por no tener licencia de operador de máquinas, 500 dólares adicionales por su sistema eléctrico, 200 dólares por extintor obstruido, 1.000 dólares por tener un tanque de gas dentro del negocio.

También fue denunciado por violar la Orden Ejecutiva.

Las autoridades también expidieron decenas de boletos por violación a la Ley 22 de Tránsito y se ocuparon tablillas por estar desprovistos de marbetes.

En este trabajo interagencial participaron personal de la Policía de Puerto Rico de Mayagüez, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Salud, el Negociado de Bomberos y la Junta de Planificación.