Confirman cuarta variante de covid-19 en la isla, con origen en California

Contenido relacionado

Secretario de Salud denuncia que no se respetó la normativa sobre la covid-19

San Juan, 5 abr (EFE News).- El secretario de Salud de Puerto Rico, Carlos Mellado, denunció este lunes que algunas personas no respetaron durante el fin de semana pasado la normativa sobre la covid-19 para evitar contagios.

"La gente este fin de semana se botaron", destacó el funcionario, en alusión a las imágenes reproducidas en las redes sociales de aglomeraciones en las playas y en concreto en La Parguera, en el municipio de Lajas, donde se aglomeraron embarcaciones y ciudadanos de forma ostensible.

"No es tiempo de quitarse la mascarilla, no es tiempo de 'conglomerarse', no es tiempo de hacer fiestas como en Cayo Caracoles, es tiempo de tomar control de la salud", subrayó el titular de Salud.

Mellado recordó además que durante la Semana Santa hubo una treintena de intervenciones en La Parguera por violaciones a la orden ejecutiva sobre la covid-19.

El secretario de Salud, que se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi hoy para abordar el asunto de la covid-19, aseguró que no hay, de momento, pensado establecer un confinamiento como el de principios de la pandemia.

El funcionario sostuvo además que el 56 por ciento de los contagios tienen su origen en actividades familiares.

"En este momento no nos preocupa que haya un colapso de hospitales, pero quiero ser enfático en que si nosotros no tomamos el control de nuestra salud vamos a tener problemas serios", destacó Mellado.

Dijo además que esta semana se anunciará la apertura de la segunda fase de vacunación gracias a llegada de 150.000 vacunas semanales.

Destacó sobre el proceso de vacunación que cerca medio millón de personas tienen administrada la segunda dosis.

Respecto a la llegada de nuevas variantes de la covid-19 a la isla, indicó que la prioridad es llevar a cabo una vigilancia genómica.

Adelantó además que está en proceso un acuerdo con alguna entidad para tener mayor capacidad de vigilancia genómica para determinar cuál de las variantes es la que está predominando en Puerto Rico.