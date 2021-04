Representante PNP denuncia "toallazo" Presidente Cámara a escándalo Mayagüez

Contenido relacionado

PNP:Legislatura popular primera en no aprobar ninguna ley en primeros 90 días

San Juan, 6 abr (EFE News).- El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, junto a los senadores Gregorio Matías y Karen Riquelme, arremetieron contra el liderato legislativo por convertirse en la primera Asamblea Legislativa en la historia de Puerto Rico "en no aprobar ninguna sola ley en sus primeros 90 días de gestión pública".

Los senadores novoprogresistas también destacaron que esta es la primera vez en la historia de la isla que "a más de tres meses, la Legislatura sólo ha confirmado un nombramiento".

"Nunca en la historia de Puerto Rico se había visto un desastre de tan grande proporciones. La Legislatura del Partido Popular Democrático es la peor en nuestra historia. El trabajo de esta mayoría ha sido tan y tan pobre que batieron los peores récords de inefectividad. Es la primera vez que en 90 días, no solo no hay una ley firmada, tampoco hay un proyecto de camino a Fortaleza, pues la Cámara de Representantes y el Senado no se han puesto de acuerdo en nada. Esto es un bochorno para el partido popular y una desgracia para Puerto Rico que tiene que soportar estos niveles de ineficacia", comentó Ríos.

"En el último gobierno compartido, 2005-2008, se habían confirmado para principios del mes de abril varios secretarios y jefes de dependencias, algo que no ha pasado aquí. El Senado sólo ha confirmado a un secretario (Justicia) y la Cámara no ha atendido uno de los pocos nombramientos que pasa por ese cuerpo, el del Secretario de Estado. En el cuatrienio compartido se habían firmado 4 leyes y la Fortaleza tenía unas 16 medidas en su escritorio, aprobadas por ambos cuerpos legislativos. Hoy hay 0 leyes firmadas-algo jamás antes visto, y no hay ni un solo proyecto aprobado por ambos cuerpos. Desastre", sentenció Matías.

"Entendemos que la mayoría del partido popular en ambos cuerpos deben pedirle una disculpa pública al Pueblo de Puerto Rico. Estamos hablando que se ha gastado sobre $24 millones en la Legislatura que jamás se pone de acuerdo para aprobar una medida, cuya Cámara de Representantes se pasa interpelando secretarios con solo días en su puesto y el Senado que no ha hecho nada; algo muy triste para la democracia de nuestra isla", dijo Riquelme.

Los senadores estadistas recalcaron, además, la falta de acción en comisiones importantes como la de asuntos del consumidor, hacienda y asuntos de la mujer, entre otros.

"La Cámara sesiona una vez en semana, solo una vez. El Senado a veces dos ocasiones en semana, pero no se aprueba nada. Muchas de las comisiones, especialmente en la Cámara, están sin estrenar. Es una pena para Puerto Rico contar con este desastre", concluyó este martes Ríos.