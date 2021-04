Cámara de Representantes aprueban medida que despenaliza algunas protestas

San Juan, 6 abr (EFE News).- La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó este martes unánimemente el Proyecto de la Cámara 2, cuyo objetivo es descriminalizar las sanciones establecidas en el Código Penal de Puerto Rico para coartar las manifestaciones públicas realizadas en determinadas localidades.

La medida, presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), busca eliminar las restricciones contenidas en los artículos 200 y 247 de la Ley 146-2012 con el fin de garantizar el derecho constitucional a la libertad de expresión.

En la sesión, también fue aprobada el Proyecto de la Cámara 198, que busca añadir un nuevo inciso en el Artículo 8 de la Ley 76-2013 conocida como "Ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de Puerto Rico", a los fines de adicionar nuevas funciones y deberes a la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, en atención al aumento vertiginoso de abuelos criando nietos.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 521 presentada por Jesús Santa Rodríguez.

La medida busca enmendar el Artículo 17 de la Ley 135-2014, conocida como "Ley de incentivos y financiamiento para jóvenes empresarios", a los fines de extender su vigencia.

Otra de las medidas avalada fue la Resolución de la Cámara 91 que busca reasignar al Municipio de Mayagüez, la cantidad 17.395.50 dólares, para llevar a cabo obras y mejoras permanentes, estudio, diseños, permisos, pareo de fondos a obras y mejoras permanentes, mejoras a viviendas, materiales de vivienda, mejoras a facilidades recreativas y deportivas y para atender situaciones relacionadas con los servicios directos y esenciales a la ciudadanía, tales como servicios dirigidos a la atención de necesidades de la población de niños, jóvenes y envejecientes.

Esta medida fue presentada por la representante del Distrito 19, Jocelyne Rodríguez.

Aunque el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Rodríguez propuso que se verifique al detalle con el Departamento de la Vivienda, qué proyectos son los que están en consideración en el Distrito 19, Jocelyne Rodríguez indicó que esta medida busca "hacerle justicia al pueblo de Mayagüez y al Distrito 19. Conozco las necesidades de mi distrito. Le agradezco que usted se ocupe de su distrito, que yo me ocupo por el mío", agregó.

De la misma manera, se aprobó la Resolución de la Cámara 229 que busca ordenar a las Comisiones de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía; y de sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico una investigación sobre el funcionamiento y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en el Municipio Autónomo de Juana Díaz a los fines de auscultar alternativas reales para corregir el problema de interrupción constante del servicio de energía.

Además, cuantificar las pérdidas económicas de los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; las gestiones afirmativas por parte de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor sobre este problema recurrente; y el efecto de estas interrupciones en la planificación de los servicios esenciales a ser brindados por el Municipio de Juana Díaz.

La medida fue presentada por los representantes Estrella Soto Martínez y Domingo J. Torres García.

Dentro de los trabajos de la Cámara de Representantes se le tomó juramento al representante por acumulación por el PNP, José J. Pérez Cordero.

"Este nuevo honor que me confiere la vida a servir como representante por acumulación me permite expandir mi voluntad de servicios a toda la isla. Lo que se traduce en una oportunidad mucha más abarcadora para poder aportar al bienestar de PR. Soy un líder pensador, con profundo ideal de estadidad, basado en criterios de justicia, inclusión e igualdad. Creo firmemente en que la descolonización de PR es tan necesaria como viable, y en mi caso no es un secreto que la solución a la que me adhiero y por la que lucho es la unión permanente con los Estados Unidos", sostuvo el representante Pérez Cordero.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos hasta mañana miércoles, 7 de abril.