Gobernador de Puerto Rico anuncia medidas anticovid y para reforzar economía

San Juan, 7 abr (EFE News).- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció medidas más restrictivas para combatir el repunte de la covid-19, la vacunación para los mayores de 16 años a partir del día 12 de este mes, un reforzamiento de iniciativas para reconstruir la economía y el objetivo de alcanzar la anexión plena a Estados Unidos.

Pierluisi ofreció este miércoles su primer mensaje de situación de Estado desde que juró el cargo en enero, discurso ante la Asamblea Legislativa en el que destacó como prioridad la puesta en marcha de medidas para combatir el coronavirus y le sirvió para anunciar la construcción de un nuevo Hospital de Trauma resistente a terremotos y otros desastres.

"No he traído varas mágicas ni promesas grandiosas. Lo que sí les estoy trayendo es seriedad, madurez y un compromiso firme", destacó en su intervención, durante la que el legislador José Rivera del opositor Partido Popular Democrático (PPD) sacó una pancarta para protestar por la situación de las escuelas del sur de la isla afectadas por los terremotos de 2020, que no pueden recibir aún alumnos.

El gobernador, que dijo que la situación sanitaria ante la covid-19 es "prometedora", no dudó sin embargo en reconocer un "repunte peligroso" que hace necesarias medidas para que la pandemia, que ha dejado 2.139 muertos y 99.847 contagiados, no cobre más víctimas.

Para ello, anunció que el toque de queda regresará desde este viernes al horario de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, que los establecimientos comerciales cerrarán a las 9 de la noche y la prohibición de actividades que conlleven la aglomeración de personas.

VACUNAS PARA LOS MAYORES DE 16 AÑOS

Adelantó además que se incluye en la nueva orden ejecutiva que emitirá para atajar el alza en contagios de covid-19 el que a partir del lunes se podrá vacunar toda persona mayor de 16 años.

"Somos afortunados de que el Gobierno de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico con igualdad a la hora de enviarnos las vacunas contra el covid", sostuvo.

Resaltó que como parte de los fondos federales asignados a Puerto Rico para la gestión de la pandemia se destinarán 20 millones para el programa de vigilancia genómica en el Departamento de Salud que permita identificar las distintas variantes del coronavirus.

Pierluisi reservó una parte importante de su discurso al asunto crucial de la economía, muy castigada por esta pandemia y que venía ya de experimentar una debilidad que se prolonga en una crisis que dura ya más de una década.

DESTINAN 50 MILLONES AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN

ara paliar el impacto de los cierres de negocios, anunció que se destinarán 50 millones de dólares para la industria de restaurantes y bares, otros 50 millones para que se puedan retomar las clases presenciales en la Universidad de Puerto Rico (UPR), 15 millones para organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a la ciudadanía y 162 millones para mejorar la capacidad digital del Gobierno.

El mandatario recordó que presentó un presupuesto de 10.712 millones de dólares provenientes del Fondo General ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la entidad federal de control al Ejecutivo de San Juan.

"Aunque es de esperar que estas cifras sufran cambios a base de los ajustes macroeconómicos al plan fiscal, nos aseguraremos de que el presupuesto cuente con los recursos necesarios para que el Gobierno continúe brindando los servicios esenciales que requiere el pueblo", indicó.

Destacó la creación del Fondo Estatal Rotativo con 750 millones, que permitirá acceso a capital para comenzar proyectos estatales y municipales.

En cuanto al desarrollo económico, reiteró su apuesta por la manufactura y lograr que Puerto Rico se convierta en una opción de interés para el establecimiento de una industria de manufactura biomédica a nivel mundial.

PROBLEMAS EN SECTOR EDUCATIVO

Reconoció los problemas que enfrenta el sistema público de enseñanza, cuya labor ha sido interrumpida por los terremotos y la pandemia, después de destacar la reapertura de unas 100 escuelas por primera vez desde hace un año.

Además, indicó que se asignarán 6 millones para erradicar la violencia de género y 650.000 dólares para la Oficina de la Procuradora de la Mujer.

El gobernador no olvidó el asunto del estatus político de la isla y dijo hay un amplio consenso entre la ciudadanía por "acabar con la colonia", tal y como entiende al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Recordó en ese sentido que en las elecciones del pasado noviembre -en las que además se celebró una consulta sobre el estatus- salió ganadora la opción de la plena integración de la isla a Estados Unidos.

"La mayoría pidió la 'estadidad' -anexión- y debemos hace valer la voluntad de nuestro pueblo", subrayó.

Mientras el mandatario hablaba en el interior del hemiciclo de la Cámara de Representantes se manifestaban varios sindicatos, entre ellos la Unión de Trabajadores de la Industria de Riego y Eléctrico (Utier), para pedir la cancelación del contrato con LUMA Energy para operar la red eléctrica a partir de junio.

Pierluisi defendió ese contrato y sostuvo que ceder la administración de la transmisión y distribución eléctrica es parte de la transformación necesaria para contar con un sistema moderno.