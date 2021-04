Senado y Cámara de Representantes decretan receso por casos de la covid-19

San Juan, 9 abr (EFE News).- El presidente del Senado, José Luis Dalmau, ante los recientes casos de la covid-19 reportados en la Asamblea Legislativa, adoptó una orden administrativa para decretar un receso de labores desde el lunes, 12 de abril, hasta el viernes, día 16, con lo que se une a la iniciativa de la Cámara baja.

"Ante la amenaza a la salud que representa la covid-19, he decretado un receso administrativo para salvaguardar la salud y dar mayor seguridad a los empleados que trabajan en el Senado. Tenemos un firme compromiso no solo con nuestro personal, si no también con sus respectivas familias y las personas que nos visitan", manifestó Dalmau en un comunicado.

La orden administrativa 21-14 aplica a todas las oficinas legislativas y administrativas del Senado, y el periodo de receso será cedido a los empleados y funcionarios sin cargo a licencia alguna.

No obstante, y según la necesidad de servicios, los empleados podrán ejercer sus funciones o tareas delegadas mediante trabajo a distancia, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

"Hago un llamado a todos los empleados y empleadas del Senado para que mantengan todas las medidas de precaución necesarias. La pandemia continúa y no podemos bajar la guardia. Si algún empleado presenta síntomas relacionados al coronavirus deberá visitar el centro de salud más cercano para la debida atención médica", dijo.

Durante el día de hoy, cerca de 300 empleados del Capitolio fueron vacunados contra la covid-19 y todas las instalaciones del Senado fueron desinfectadas.

Previamente, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, había anunciado la cancelación de las sesiones en el Capitolio.

En un comunicado indicó que tomando en consideración los "lamentables sucesos" notificados por el Senado sobre los casos positivos por la covid-19, todo el personal de la Cámara de Representantes se mantendrá trabajando de manera remota y por medio de plataformas digitales, salvo el personal esencial".

Además se ha "coordinado para que todo el personal adscrito a la Cámara de Representantes y la Superintendencia del Capitolio se realice pruebas obligatorias de la covid-19 el próximo jueves, 15 de abril de 2021", subrayó. EFE News

arm