Expresidente Cámara envía ponencia al congresista Grijalva apoyando la HR1522

San Juan, 13 abr (EFE News).- El expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, ha enviado una ponencia al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, apoyando la aprobación del acta de admisión de Puerto Rico (House Resolution-HR-1522) de la autoría de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González y el congresista demócrata por Florida, Darenn Soto, entre otros.

"La legitimidad del HR 1522 no se fabricó políticamente, a puerta cerrada, sino que es producto de la propia democracia, es la voz de nuestro pueblo. Representa las aspiraciones de la mayoría de los tienen que sufrir sus implicaciones. Es una contradicción proclamar las virtudes de la democracia y luego desvivirse por obstaculizarlas", dijo en un comunicado este martes.

"La coherencia y la credibilidad están entrelazadas. Ningún spin político puede desacreditar la democracia y el hecho de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico exigen la estadidad. El asunto del estatus político de la isla no es uno de lealtades personales, sino de legitimidad. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico, hemos hablado", dijo.

El representante por acumulación destacó, además, que solo el HR 1522 atiende el problema de estatus de Puerto Rico, rechazando así la medida radicada por las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio, la HR 2070.

"Las respetamos y somos conscientes de la autoridad de todos los congresistas para presentar proyectos de ley que trascienden los límites de sus distritos. Sin embargo, rechazamos el ejercicio de esta autoridad como táctica y subterfugio para imponer su voluntad contra una expresión clara, directa y contundente del pueblo. Independientemente de su ascendencia, no representan a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico; representan distritos de Nueva York. A diferencia de Jennifer González Colón (proponente del HR 1522), quien fue electa por la mayoría de los votantes de Puerto Rico (512, 697 votos), las distinguidas congresistas de Nueva York nunca han recibido un solo voto en Puerto Rico", aseveró Aponte.

"Que no quede duda, el peso de sus opiniones se deriva de la Cláusula Territorial y no de la voluntad libre y democrática de nuestro pueblo. Sus opiniones no son representativas de las opiniones de la mayoría de mis conciudadanos en Puerto Rico, sino más bien una imposición de Nueva York. Esa es precisamente la definición de colonialismo", sentenció en su presentación.

A su vez, consideró que se ha pretendido crear una falsa equivalencia entre dos proyectos legislativos (HR 1522 y HR 2070) que tratan el tema del estatus de Puerto Rico, que debe ser cuestionada y desafiada. Que no quede ninguna duda, estos dos proyectos difieren en intención, filosofía y legitimidad. Sin embargo, su discusión conjunta pretende dar la impresión de que ambas posiciones están similarmente situadas", comentó el legislador.

Por otra parte, el líder estadista recalcó la culpabilidad del congreso en la condición económica y social de la Isla.