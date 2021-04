Detenidas 9 personas por defraudar Programa Asistencia de Desempleo Pandémico

San Juan, 13 abr (EFE News).- Nueve de un total de 12 personas acusadas por un gran jurado federal de fraude al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) han sido detenidos este martes por el FBI, en un esquema con ramificaciones en Estados Unidos.

El fraude supuso el robo de 419.580 dólares, así lo informó hoy en una conferencia de prensa el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow.

Se trata de la primera vez que dicho órgano judicial acusa por PUA a residentes en Puerto Rico.

El plan de los detenidos consistía en solicitar la ayuda del PUA pero ofreciendo información falsa del número de seguro social y del trabajo de la persona.

Por otro lado, Muldrow advirtió a las personas que no han sido acusadas todavía pero han participado en el fraude que se comuniquen con los órganos judiciales.

"Mientras más pronto hablen, menores serán las consecuencias para usted y su familia", advirtió.

Por último, pidió que no se abuse.

"No se arriesguen y no cometan fraude porque les va a salir caro. Hay demasiadas ayudas federales, no abusen", concluyó.