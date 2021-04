San Juan, 14 abr (EFE News).- Cerca de un 30 % de las empresas del Caribe están lideradas por mujeres, un porcentaje que se quiere aumentar, asunto que será tratado en la primera reunión regional del Foro Económico de Mujeres (WEF, en inglés) que se celebrará entre los días 24 y 27 del próximo mes de agosto en la capital puertorriqueña.

La directora general de WEF Caribe, Johanna Santiago, dijo este miércoles a Efe que la cita de agosto servirá para buscar soluciones que ayuden a que mejore la situación de la mujer en la región caribeña.

Dijo que la situación de la mujer durante esta pandemia ha empeorado, como demuestra el dato de que la violencia de género en el seno familiar aumentó en un 60 % durante este último año.

La que será primera edición de la WEF enfocada en el Caribe iba a celebrarse inicialmente entre el 25 y el 28 de mayo en San Juan, pero la situación provocada por la pandemia provocó el retraso de fechas.

Santiago matizó que, no obstante, las actividades presenciales se limitarán a inauguración y clausura, ya que el resto será emitido virtualmente.

La agenda del encuentro incluirá temas como liderazgo y el "empoderamiento" femenino, el rol de la mujer del Caribe en la economía, ciencia y política pública, innovación, tecnología, salud y bienestar, entre otros temas.

SOLUCIONES PARA REDUCIR BRECHA DE GÉNERO

Santiago destacó que durante la cita de San Juan se tratará de buscar soluciones para reducir la brecha en el área económica que hay entre hombres y mujeres.

El evento ofrecerá más de 50 clases magistrales y se espera la asistencia de más de 30.000 participantes de todo el mundo, por vía virtual.

"Queremos fortalecer a la mujer y mejorar el desarrollo económico basado en la mujer", destacó Santiago, para quien una de las bases es la creación de redes de apoyo entre féminas en la región del Caribe.

"El objetivo es trabajar la cultura y la mentalidad de las mujeres para integrarlas en la agenda pública", destacó.

LA PANDEMIA PROVOCÓ UN RETROCESO DE 10 AÑOS

Santiago subrayó que es el momento de hacer esfuerzos, ya que la pandemia de la covid-19 ha provocado que la situación económica retroceda 10 años atrás, algo que ha afectado en especial a las mujeres.

Respecto a la situación de la mujer en concreto en Puerto Rico, aseguró que la situación en la isla es mejor que en el resto del Caribe, ya que en el Estado Libre Asociado casi un 40 % de los cargos directivos recaen en féminas, un porcentaje que señaló es muy superior al resto de la región.

"Existe en Puerto Rico una gran participación de la mujer en puestos directivos", destacó, tras indicar que en territorios como Barbados o Bahamas solo cerca de un 5 % de féminas atesoran puestos de responsabilidad.

Dijo además que en las empresas en las que hay tres o más mujeres en puestos de dirección todas las funciones de desempeño de organización puntúan más alto.

Santiago no se olvidó de la situación por la que atraviesan las mujeres en el hogar, al denunciar que el 70 % de la carga de trabajo en la familia recae en las féminas.

A PARTIR DE MAYO FOROS VIRTUALES

A partir de mayo se realizará una serie de foros virtuales enfocados en las temáticas principales del WEF Caribe y los retos que tiene la región para avanzar en la mejora de la situación de la mujer y su impacto en la economía de sus comunidades.

El anunció del evento hoy contó con la presencia de Erika Mouynes, ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, y Lucy Crespo, directora del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, entre otras.

La reunión de San Juan es una iniciativa liderada por la organización Women in Business, junto a la presidenta global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del WEF.

El WEF Caribe se integra a la red del Women Economic Forum creada en 2015 por Harbeen Arora.

Cuenta con más de 250.000 miembros, más de 200 países aliados, más de 60.000 conexiones comerciales y más de 1.000 capítulos regionales.

La primera versión del WEF con sede en el Caribe cuenta con el respaldo de organismos multilaterales como ONU Mujeres y USAID, entidades del nivel de The ACE Program de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) y los gobiernos de Panamá y República Dominicana.

El encuentro contará con invitados como Nawal Al-Hosany, representante de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), y Tonni Ann Brodber, representante adjunto de la oficina multinacional de ONU Mujeres-Caribe.