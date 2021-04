Cantante Manny Manuel no acude a cita judicial a causa de tratamiento médico

San Juan, 16 abr (EFE News).- El cantante puertorriqueño Manny Manuel, de 48 años, no acudió a una cita judicial que tenía marcada por los cargos en su contra por conducir, supuestamente, en estado de embriaguez debido al tratamiento médico que recibe.

El artista informó este viernes a través de un comunicado de que se encuentra tranquilo y concentrado en medio de su rehabilitación tras recibir recomendaciones, por parte de profesionales de la salud, conducentes a que prosiguiera su proceso de curación en un centro de ayuda ubicado en Puerto Rico.

El comunicado señala que aunque previamente el artista había contemplado la idea de continuar su tratamiento fuera de Puerto Rico decidió, junto a sus médicos y consejeros, trabajar con sus procedimientos en la isla.

La nota indica que fue por esa razón que este jueves el artista no estuvo disponible para comparecer a la vista pautada en el Tribunal de Primera Instancia de Caguas, municipio vecino a San Juan, por los incidentes ocurridos en diciembre pasado a raíz de dos accidentes automovilísticos.

EL ARTISTA SE ENCUENTRA BIEN

"Me encuentro bien, manejando -como debe ser- con diversos profesionales de la salud las afecciones que, abiertamente, he compartido con todos ustedes. Les confieso que no es fácil, pero pueden estar seguros de que continúo firme y trabajando intensamente para erradicar todo aquello que ha sido un escollo en mi camino y así poder continuar con mi vida personal y profesional", señaló.

"Igualmente, estoy listo para enfrentar, con la responsabilidad que corresponde, cualquier proceso que esté pendiente", expresó el artista.

El abogado Yamil Caro Pérez, representante legal de Cruz Manuel Hernández, nombre de pila de Manny Manuel, presentó el jueves al juez Ricardo Marrero Guerrero evidencia de las razones por la que el cantante no compareció a sala.

Por su parte, los fiscales del caso, Jorge Martínez y Goyco Rodríguez, entendieron que la ausencia del artista fue justificada.

HASTA EL 18 DE MAYO PARA DEMOSTRAR SU INCOMPARECENCIA

No obstante, el Juez Marrero Guerrero, como parte del procedimiento de rigor, le dio al cantante hasta el 18 de mayo para que demostrara que su incomparecencia era justificada, so pena de encontrarlo incurso en desacato.

Según aseguró Caro Pérez, Cruz Manuel Hernández se presentará en el tribunal para el día que fue determinado por el juez.

Para esto, se realizarán las debidas gestiones con la institución donde se encuentra el cantante para que cuente con los permisos necesarios, si es que aún estuviese internado allí.

El pasado 3 de marzo, la Fiscalía de Caguas presentó cargos contra el artista por conducir, supuestamente, en estado de embriaguez y por hacerlo de forma temeraria bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

CAUSA POR DELITOS MENOS GRAVES

Fue dictada causa por delitos menos graves por, supuestamente, conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez y por hacerlo negligentemente.

El cantante sufrió a finales del pasado diciembre dos accidentes de circulación que fueron la causa del proceso judicial.

El artista tuvo la madrugada del 24 de diciembre un accidente automovilístico al chocar contra un poste del alumbrado cuando conducía en dirección contraria y en aparente estado de embriaguez en la localidad de Juncos.

El segundo accidente ocurrió la noche de ese mismo día, cuando circulaba en dirección de Guaynabo, localidad próxima a San Juan, a Bayamón, perdió el control de su automóvil y chocó contra una valla de hormigón.

Manny Manuel fue noticia además en noviembre después de ser encontrado en "mal estado" en el interior de su vehículo, en una calle de la capital de la isla.

Los problemas públicos de Manny Manuel arrancaron el 24 de febrero de 2019 en España, cuando actuaba durante el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y fue expulsado del escenario debido al estado físico que presentaba.