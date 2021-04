Critican propuesta de Dalmau de un confinamiento de 14 días

San Juan, 20 abr (EFE News).- El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, junto a la senadora por San Juan, Nitza Morán, cuestionaron la propuesta del preside de dicho cuerpo legislativo, José Luis Dalmau, de imponer un confinamiento en la isla.

Los senadores estadistas catalogaron dicho pedido como uno político-partidista del también presidente del Partido Popular Democrático dentro de sus constituyentes.

Además, cuestionaron de dónde se basa la solicitud del presidente del Senado cuando los propios salubristas y expertos médicos han indicado que un cierre total no es la solución.

"Lo que estamos viendo es una guerra política dentro del PPD usando la pandemia como excusa, es algo bien bochornoso. Líderes de ese partido están tirando balas al aire, unos hablando de ordenar el cierre de playas, solo para echarse para atrás en cuestión de minutos. Otros, como Dalmau, ahora dice que desea un 'lockdown' (confinamiento), claro cuando se lidera un Senado que no ha aprobado ninguna ley en 108 días, que solo ha confirmado a tres funcionarios de sobre 50, es fácil dejar de trabajar, pues no lo han hecho desde el primer día", comentó Ríos.

Morán, por su parte, destacó que ayer mismo dos representantes del partido popular, Estrella Martínez y Eladio 'Layito' Cardona solicitaron al departamento de Recreación y Deportes dejar atrás la prohibición de tener seguidores en eventos deportivos.

"Vemos en este pedido de dos representantes de la mayoría en la Cámara de Representantes que no quieren el confinamiento ('lockdown'), que lo buscan es restituir el máximo de 25 por ciento de fanáticos en las gradas de eventos deportivos como juegos de pelota, que ese partido está dividido y que no creen que Dalmau o el alcalde de Villalba, Luis Hernández, los representa. Por el contrario. Lo triste es que juegan con el pueblo, usando el miedo y sufrimiento causado por la pandemia para anotar puntos políticos", sentenció la Senadora por San Juan.

Ríos añadió que Dalmau debe "evaluar las cosas antes de salir a hablar. Ese no es el Dalmau que conocíamos. Parece que ser presidente del PPD lo ha hecho cambiar o se le han acercado asesores que le dicen que tiene que cambiar, que tiene que verse como líder fuerte, no importa las metidas de pata que haga. El pueblo necesita líderes como el Gobernador, no personas que busquen cualquier asunto para salir en la prensa".

Los senadores de la Palma concluyeron solicitando a Dalmau seguir el liderato del Gobernador, siempre en diálogo, para ayudar a salir de la pandemia de forma rápida y segura.

En entrevista a NotiUno, Dalmau dijo que aunque es "tarde para hacerlo, creo que ya es hora de cerrar. Si no cerramos el país por 14 días, estos casos de covid-19 seguirán aumentando".

"El task force médico está anunciando hace tres semanas que los aumentos continuarán. ¿Cómo lo detenemos si no cerramos? Yo sé que hay un sector importante de la economía que atender, pero ¿de qué vale si vamos a tener los hospitales llenos y la gente seguirá contagiándose y falleciendo?", agregó.

Por último, reiteró que "sabemos que es tarde, pero esto hay que evaluar con calma? Estoy seguro de que vamos a tener que cerrar".