La cantante puertorriqueña Kany García critica las terapias de conversión

San Juan, 21 abr (EFE News).-La artista boricua Kany García criticó este miércoles las llamadas terapias de conversión, contra las que se promueve el proyecto del Senado 184 y que según distintos colectivos se aplican todavía en Puerto Rico para cambiar la identidad de género o la orientación sexual de las personas.

"Las personas son quienes son y aman a quienes quieran amar. Eso ha sido así siempre y así se debe mantener. El Proyecto del Senado 184 pretende prohibir unas mal llamadas terapias de conversión que intentan cambiar la orientación sexual y la identidad de género de las personas, asunto que la ciencia ha dicho que no se puede cambiar", señaló la cantautora en un comunicado.

"Por tanto, no tienen nada de terapéuticas y todo de maltrato y tortura. Exhorto a las senadoras y senadores a votar en contra del maltrato infantil y a favor de la niñez y la juventud. Es hora de prohibir estas prácticas que son inhumanas, crueles, dañinas, y la comunidad mundial de salud lo ha reconocido así. El proyecto, tal y como está redactado, no necesita ninguna enmienda", aseguró.

Sostuvo que la iniciativa “no tiene nada que ver con la religión y todo que ver con la protección de la niñez y la juventud puertorriqueña”.

“Yo soy ejemplo de cómo ser fiel a quien una es. Soy una mujer que ama profundamente a su pareja y que es amada por su familia y por nuestro pueblo. No hay nada que cambiar. No hay nada que reparar. No hay nada que curar. Hay que darle la misma oportunidad que yo he tenido, de ser quien soy, a toda nuestra niñez y juventud.", abundó.

"Les pido a las senadoras y senadores que voten a favor del Proyecto del Senado 184 y nos ayuden a prohibir el maltrato infantil. Puerto Rico merece que toda niña y todo niño, toda joven y todo joven puedan ser quienes quieran ser y amar a quienes quieran amar", concluyó.

Las senadoras Gretchen Hau, Elizabeth Rosa Vélez y Migdalia González del opositor Partido Popular Democrático (PPD) presentaron este miércoles ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción varias enmiendas al Proyecto del Senado 184, que propone prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico.

Según las senadoras, las enmiendas propuestas tienen como fin salvaguardar la integridad física, mental y emocional de los menores contra cualquier tipo de terapia que pueda alterar o desalentar su identidad de género o sexual.

Las terapias de conversión enfrentan el rechazo de la Asociación Americana de Psicología.

La Asociación de Psicología de Puerto Rico subrayó en 2018 que se ha demostrado científicamente que las terapias de conversión no reducen ni eliminan los síntomas psicológicos de la persona.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ha señalado que está en contra de estas y que no dudará en convertir en ley con su firma cualquier proyecto que le llegue desde el Legislativo.