Buscan reglamentar la venta y utilización de neumáticos usados en Puerto Rico

San Juan, 27 abr (EFE News).- Los representantes Joel Franqui Atiles y José Pérez presentaron legislación a los fines de reglamentar la venta y utilización de neumáticos usados en Puerto Rico para garantizar la seguridad de los conductores en las carreteras, y a su vez, mitigar el problema de acumulación de las gomas desechadas en Puerto Rico.

Franqui Atiles explicó este martes que el Proyecto de la Cámara crea la Ley de Estándares de Seguridad de Gomas Usadas y le impone al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas la responsabilidad de promulgar aquella reglamentación que se entienda necesaria para asegurar la efectiva consecución de las disposiciones contenidas en este estatuto.

Además, el proyecto busca enmendar el Artículo 19 de la Ley 41 de 2009, conocida como la Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados de Puerto Rico.

“Al presente, no existe ley alguna en la Isla que regule la venta de estos neumáticos, muchos de ellos expirados. Dicha desregulación representa un problema serio de seguridad pública, pues la data ofrecida por la Asociación de Fabricantes de Caucho refleja que muchos de los neumáticos usados que son vendidos, incumplen con los estándares de calidad mínimos que se necesitan para garantizar la seguridad del conductor. Por eso insistimos en la aprobación de esta ley, necesaria para salvar vidas”, indicó el representante.

Franqui afirmó que la Asociación de Fabricantes de Caucho (RMA, en inglés), ha insistido para que todos los estados de la nación introduzcan y aprueben su modelo de legislación para mantener todo neumático usado considerado inseguro fuera de las carreteras.

Los representantes detallaron que dicho modelo de legislación establece una prohibición sobre la venta de neumáticos usados con una profundidad en su banda de rodamiento de 2/32” pulgadas o menos (used tires that have 2/32 inch or less of tread depth).

También prohíbe la venta de gomas que exhiben daños en sus cintas, bandas u otros componentes internos (tires with damage exposing steel belts or other internal components); neumáticos con reparaciones inadecuadas (tires with improper repairs); y neumáticos con chichones o golpes exteriores que indican daños internos (tires with bulges indicating internal damage).

“Es necesario aprobar una ley que detenga la venta desmedida de neumáticos usados y dañados, los cuales ponen en peligro la vida de las personas que transitan por nuestras vías. A tales efectos, con esta ley introducimos los estándares de calidad mínimos que deberán tener los neumáticos usados puestos a la venta”, recalcó el representante Pérez.

De igual forma Franqui insistió que dicha regulación "también ayudaría a mitigar la acumulación de gomas usadas en Puerto Rico, situación que se ha convertido en una crisis ambiental”.

El proyecto de ley dispone que la reglamentación a establecerse deberá contemplar la inspección de los cargamentos de neumáticos usados que sean importados a Puerto Rico en los muelles y la inspección a establecimientos comerciales o gomeras desde donde se vendan los mismos.

También dispone prohibiciones, recomendaciones y penalidades.

La regulación estatal relacionada a la venta de neumáticos usados ha cogido auge durante los pasados años.

Varios estados están considerando legislación para implantar estándares de seguridad y prohibir la venta de los neumáticos que no cumplan con estos. Los estados de Florida, Georgia, Indiana, New Jersey, Oklahoma, Carolina del Sur y Texas, se unirían al de Colorado, que aprobó una legislación al respecto el año pasado.