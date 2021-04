CABE Rechaza proyecto cameral sobre Terapias de Conversión

San Juan, 27 abr (EFE News).- El Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) rechazó este martes "categóricamente" el proyecto cameral 683 sobre terapias de conversión presentado por el representante Luis Raúl Torres.

"Nos oponemos a este proyecto por múltiples razones. En primer lugar, ya hay un proyecto de ley en el Senado que ha tenido su debido proceso legislativo que atiende la necesidad de prohibir inequívocamente las terapias de conversión. La Cámara de Representantes si tiene verdadero interés por atender el proyecto hubiese comenzado por educarse al respecto y se hubiese reunido con los grupos profesionales, pero no, sacan un proyecto que a todas luces no recoge la discusiones que ya se han dado en el Senado", aseveró Carmen Milagros Vélez, portavoz de CABE.

Los portavoces de CABE recordaron que hubo dos días de vistas públicas, decenas de ponencias, expresiones contundentes de las organizaciones profesionales de la salud y un consenso social que exige la aprobación del Proyecto del Senado 184 sin enmiendas.

“El proyecto presentado por Luis Raúl Torres fue hecho a la medida de los grupos fundamentalistas. No se nos consultó para lograr un consenso, ni para hacer valer los principios de la ciencia y la razón. Se trata de falsamente proteger algo ya protegido como la libertad religiosa que no necesita de legislación adicional porque ya está contenida en la Constitución. Se trata de falsamente establecer que no hay manera que el Estado pueda interferir con la patria potestad cuando es más que claro que nuestro estado de derecho permite que el gobierno intervenga cuando hay maltrato de menores”, dijo, por su parte, Amárilis Pagán, portavoz de CABE.

“Es que con solo leer el proyecto te das cuenta de quienes lo proponen. Un proyecto que alegadamente trata de terapias de conversión y que habla de actividades sexuales ilegales, inseguras, prematrimoniales o extramatrimoniales es un proyecto que pretende meter por la cocina un dogma religioso de quienes lo favorezcan. El proyecto del Senado 184 es sobre prevenir una forma de maltrato infantil. El proyecto de Luis Raúl es una medida de encargo por parte de los fundamentalistas”, sentenció Pedro Julio Serrano, portavoz de CABE.

Por último, los portavoces de CABE exigieron que se detenga cualquier intento por “aguar” el proyecto para prohibir las terapias de conversión.

“Resulta increíble que, aún cuando la mayoría de los legisladores no quiere asumir postura en torno a este tema, se presentan innumerables enmiendas y proyectos para tratar de aguar, descarrilar y hasta legalizar las terapias de conversión en vez de prohibirlas. Vamos a concentrarnos en aprobar el Proyecto del Senado 184, tal y como está, para prohibir el maltrato infantil de una vez y para siempre en Puerto Rico. Nuestra niñez y nuestra juventud no se merecen menos que eso”, concluyó el grupo de portavoces.