Wanda Vázquez satisfecha por resolución de FEI y critica información falsa

San Juan, 27 abr (EFE News).- La ex gobernadora Wanda Vázquez mostró este martes a través de un comunicado su satisfacción por la resolucio´n del Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente (FEI) sobre su gestión al frente del Ejecutivo, aunque lamentó los esfuerzos de algunos por difundir información falsa sobre su persona.

"Ayer nuevamente quedo´ demostrado que cuando decidi´ asumir el reto que puso delante de mi el destino y asumi´ las riendas de esta isla como Gobernadora de Puerto Rico lo hice con el compromiso de servir con la integridad, honestidad y con el fiel cumplimiento de la ley", señaló Vázquez.

Dijo que de la propia resolucio´n del FEI relacionada a la investigacio´n a la que fue "viciosamente referida" se desprende que "los FEI concluyeron que no surge prueba de intencio´n criminal para imputar delitos por los cuales fueron referidos por el DJPR al FEI, Va´zquez Garced, Pabón Batlle y Quin~onez Suárez".

"Sin embargo, no puedo pasar por alto la frustracio´n que se siente ante el deseo de unos pocos de continuar difama´ndome y tratando de hacerme dan~o con informacio´n falsa y tergiversada, pretendiendo que la verdad no sea defensa. Es totalmente incorrecto y falso lo expresado en algunos programas y comentaristas cuando ayer reportaron que la licenciada Wandymar Burgos había escaneado en su celular el informe de mi referido al FEI y me lo habia enviado a mí", sostuvo.

"Advertimos que esa informacio´n es totalmente falsa y difamatoria. Asimismo, se establecio´ en la vista del di´a de ayer en el Tribunal. Reitero que nadie me envio´, ni recibi´ ni gestione´ copia del informe del Departamento de Justicia al FEI. Tuve conocimiento del contenido del mismo, como todo el pueblo de Puerto Rico, cuando salio´ publicado el 21 de julio de 2020", matizó.

"A mi pueblo les digo, el servicio pu´blico es hermoso y los que como yo lo amamos y lo atesoramos debemos seguir luchando para velar porque no se opaque ese compromiso de servir por algunos con intereses malsanos. Les aseguro, que esta vez tambie´n quedara´ demostrado que en ningu´n momento actu´e indebidamente ni falte´ a la e´tica en mis funciones como Gobernadora, porque siempre llevo y llevare´ con orgullo el privilegio de haberles servido", concluyó el comunicado.