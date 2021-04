Gobierno exhorta a la ciudadanía a sacar a tiempo el Real ID

San Juan, 28 abr (EFE News).- La titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, exhortó este miércoles a la ciudadanía a que solicite a tiempo el Real ID, una identificación con estándares federales para viajar a EE.UU., tras su extensión hasta el 3 de mayo de 2023 debido a la pandemia.

Vélez hizo el llamado junto a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, en inglés), Carmen Feliciano, al tiempo que explicó que las personas no tienen que esperar a que su licencia pierda vigencia para hacer el cambio a Real ID, como tampoco tienen que esperar a mayo de 2023.

Por ello, pidió a la ciudadanía a sacar una cita lo antes posible a través del sistema de CESCO Citas, ya sea utilizando la aplicación móvil CESCO Digital o entrando a la página cesco.turnospr.com y renovar su licencia de conducir para que cumpla con el formato Real ID.

"Nuestra exhortación es a que no lo dejen para último momento", enfatizó Vélez.

La funcionaria reconoció que para viajar en vuelos domésticos -entiéndase entre Puerto Rico, Estados Unidos, Guam, las Islas Marianas del Norte, Samoa Americana e Islas Vírgenes- puede hacerse con la licencia de conducir, en algunas estados deniegan rentar vehículos si no cuenta con el Real ID.

"Para evitar contratiempos, les invitamos a no dejar para última hora el cambio o solicitud de su licencia o identificación en formato Real ID", recalcó Vélez.

Por su parte, Feliciano indicó que el obtener el Real ID es voluntario.

"Sin embargo, sin la misma no podrán realizar vuelos domésticos ni visitar facilidades federales. Si la persona piensa que nunca va a tomar un vuelo doméstico, no piensa visitar instalaciones federales restringidas o es menor de 15 años, no necesita Real ID", explicó.

Feliciano también aclaró que el Real ID no sustituye su pasaporte, en caso de querer viajar a algún lugar fuera de la jurisdicción de Estados Unidos.

Vélez, a su vez, dijo que la licencia de conducir regular seguirá siendo válida para todas las transacciones oficiales en Puerto Rico, incluyendo conducir un vehículo de motor.

Incluso, agregó que "aún después de mayo de 2023, las personas que tengan licencia de conducir en formato regular no se verán afectadas, a menos que necesiten viajar entre Puerto Rico y cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, o visitar alguna instalación federal".