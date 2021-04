Coalición científica preocupada por recomendaciones del CDC sobre la covid-19

San Juan, 28 abr (EFE News).- La Coalición Científica de Puerto Rico nombrada por el gobernador Pedro Pierluisi mostró este miércoles preocupación ante las nuevas recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) sobre la covid-19.

La Coalición dio a conocer aclaraciones que se suman a las del CDC con el objetivo de evitar un empeoramiento de la pandemia.

Las aclaraciones se refieren a los puntos sobre los que se expresó el CDC respecto a vacunados, espacios al aire libre y aglomeraciones.

La Coalición subrayó que las recomendaciones tienen sentido desde una perspectiva científica, siempre y cuando se cumplan al pie de la letra, por la protección que la vacuna provee.

Sin embargo, apuntaron que no deben malinterpretarse los mensajes de la CDC a riesgo de comportamientos de mayor riesgo en poblaciones no vacunadas.

"Muchos puertorriqueños no están aún vacunados, o han sido vacunados hace menos de dos semanas. Esto es particularmente preocupante dado que en estos momentos de la pandemia en Puerto Rico, los niveles de transmisión son altos", alertó la Coalición.

Fue además subrayado que personas vacunada" solamente se entiende a quienes hayan completado los procesos de vacunación y que los hayan completado al menos 2 semanas antes de que se tomen en consideración estas recomendaciones.

"Cualquier persona que no haya completado el proceso de vacunación (todas las dosis requeridas) o para quienes no hayan transcurrido al menos dos semanas desde que completó el proceso de vacunación, no debe ser considerada como vacunada para efecto de las recomendaciones del CDC", subrayó la Coalición. EFE News

