Senado respalda restricciones sobre covid-19 para llegados a Puerto Rico

San Juan , 29 abr (EFE News).- El Senado aprobó este jueves en sesión ordinaria la resolución conjunta 59, de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalma, que tiene como propósito ordenar al Departamento de Salud, a la Autoridad de los Puertos y a la Compañía de Turismo, a establecer las medidas necesarias para que todo viajero que visite a Puerto Rico cumpla con presentar una prueba (molecular) negativa a la covid-19.

La pieza legislativa dispone, además que en “ausencia del resultado de la prueba, con una cuarentena o aislamiento obligatorio en los casos requeridos por el Departamento de Salud, que sea obligatorio para todo viajero completar la declaración del viajero antes de poder abordar un avión con destino a Puerto Rico, establecer acuerdos con las aerolíneas para que los pasajeros con destino a Puerto Rico o que hagan paradas en Puerto Rico cumplan con estas medidas al momento de abordaje; para establecer penalidades por el incumplimiento; y para otros fines relacionados”.

“Este articulado establece que la persona que no cumpla, incurrirá en delito menos grave y sentenciado que podrá ser sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa no mayor de cinco mil 5.000 dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Además de las penas impuestas por el tribunal, se impondrá pena de restitución”, añade la exposición de motivos de la medida.

El Departamento de Salud de Puerto Rico informó en su reporte de este jueves de 543 (ayer, 718) nuevos casos positivos a la covid-19, además de la existencia de 507 (522) personas hospitalizadas por el virus, de los cuales 48 (42) son ingresos pediátricos.

Los casos positivos confirmados adicionales son 127 (275), hasta 115.094 (114.852).

Los probables nuevos alcanzan los 147 (104), hasta los 15.577 (15.509), y los sospechosos más, son 269 (339) hasta los 114.877 (114.652).

El número de fallecidos adicionales es de 11 (6) y la cifra total desde el inicio de la pandemia, de 2.296 (2.285).