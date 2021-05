Enfocada en la educación y la niñez

Por Gretchen J. Vidal

NARANJITO — Criada en el barrio Achiote, de Naranjito, la nueva Miss Mundo de Puerto Rico, Aryam Mariel Díaz Rosado, recuerda junto a su madre Mayra Rosado lo que fue su desarrollo como niña y su crecimiento para lograr su meta de ganar el certamen de belleza.

Muchos son los sacrificios que se hacen cuando se trabaja por alcanzar un sueño. En el caso de Aryam, de 22 años y estudiante de Comunicaciones y Drama en la Universidad del Sagrado Corazón, sus múltiples compromisos han limitado el tiempo en que madre e hija pueden compartir y eso es lo que más extrañan.

“Ha cambiado en el tiempo que compartimos… Siempre hemos sacado el tiempo para ir a comer o ir a la playa…, pero no ha podido ser como antes ya que ella está cumpliendo con sus compromisos. Pero siempre trato de llevarla a sus actividades y coordinar para que alguien la acompañe,” dijo Mayra Rosado quien destacó la humildad y lo tranquila que siempre ha sido su hija.

Cuando niña, Aryam se mantuvo participando de actividades relacionadas al mundo del baile y el teatro y su madre siempre la apoyaba. “Aryam es bien de familia, siempre ha sido bien apegada conmigo, ella le gustaba siempre estar en embelecos y participar en actividades,” afirma su progenitora.

En cuanto a la problemática actual en Puerto Rico sobre la violencia contra la mujer, la joven indicó que es momento de unirnos como pueblo y llevar el mensaje de que “los golpes y las palabras que hieran no es amor”.

Además, enfatizó en que es importante la educación a los niños para que no haya tolerancia al maltrato, subrayó en entrevista con El Expresso.

Precisamente, en su desarrollo como líder en su comunidad, Miss Mundo lleva varios años trabajando por la educación a la niñez, apoyando entidades que ofrecen servicios a niños maltratados y huérfanos.

“Cuando me refiero a educación, no es lo básico, sino talleres de autoestima, de dicción, de modelaje, pasarela, manualidades, cositas para que ellos puedan despejar la mente, ya que la mayoría de los niños con los que trabajo son huérfanos, han sido maltratados o no cuentan con el apoyo de sus padres”, dijo Aryam quien actualmente continúa realizando esa labor social por plataformas digitales y tomando las medidas debido a la pandemia.

Sobre Naranjito, la joven destacó la Ruta Gastronómica y los bellos paisajes de su pueblo, como los principales atractivos turísticos.

El certamen Miss Mundo se llevó a cabo el 24 de abril, en una modalidad atípica en el Teatro Tapia en San Juan, sin público, donde la reina de Naranjito se alzó con la corona que también la convierte en la anfitriona de la edición número 70 del certamen Miss World que se celebrará aquí en diciembre.

“Les agradezco por haber confiado en mí y por el apoyo que siempre me han brindado. No fue fácil la competencia. Todas (las 17 candidatas) tenían las cualidades tanto como yo para representar a Puerto Rico y que me tocara a mí, es un honor y lo voy a representar dignamente. Puerto Rico se va a hacer sentir,” concluyó Aryam.