Garcia Padilla asegura seguirán buscando votos contra terapias conversión

San Juan, 07 may (EFE News).- El exgobernador de Puerto Rico Alejandro García Padilla, aseguró anoche sobre la no aprobación en Comisión del informe del proyecto que busca prohibir las terapias de conversión en Puerto Rico que seguirán buscando votos para su aprobación ya que la "tortura no puede tener legitimidad legislativa".