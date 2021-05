Educar más sobre la violencia de género

Por Gretchen J. Vidal Vega

La Procuradora de la Mujer, Lcda. Lersy Boria Vizcarrondo, calificó de frustrante que diversos sectores resten importancia a las campañas educativas y de prevención sobre la violencia de género, pero que luego, cuando se reportan casos fatales, exijan acción a su agencia.

“Ese es el gran reto que tenemos… tengo que confesarte que es la gran frustración, seguimos trabajando fuertemente pero cada vez que tenemos una campaña de orientación que a veces hasta minimizan y le llaman las ‘campañitas’, pues esas campañitas, y lo tengo que decir con mucha frustración, son las campañas que salvan vidas,” dijo la licenciada Boria Vizcarrondo.

Destacó que la educación es vital para combatir la violencia de género.

Además, señaló que es importante aprender a identificar y “conocer cuál es el perfil de un agresor o una agresora… (porque) nadie se levanta hoy diciendo que va a asesinar; hay muchísimas manifestaciones de violencia que no estamos identificando,” dijo.

A preguntas de El Expresso la Lcda. Boria señaló que, contrario a la falacia o expectativa que se pueda proyectar, su oficina no va a erradicar la violencia y que solo un esfuerzo multisectorial en el país lograría un cambio.

Recomendó a los líderes del gobierno que inviertan en las mujeres y que se asignen “fondos para educación, como una medida a largo plazo” porque las niñas y los niños deben ser criados para que “sepan de una vez y por todas que tenemos los mismos derechos”.

Así mismo, la Procuradora hizo un llamado a la reflexión como país para que se tome en consideración a todas las víctimas y opinó que en Puerto Rico “seguimos recogiendo la muerte, pero no recogemos a través de los medios (de comunicación) la prevención…, porque somos un pueblo que reacciona, no un pueblo que previene. Nos indignamos hoy, pero nadie hace nada” para que eso no vuelva a suceder, comentó en la entrevista.

ATENDER LAS CAUSAS

Sobre la divulgación del audio de la vista del caso de Andrea Ruiz Costas, la Procuradora aclaró que aunque para algunos es difícil de entender “solamente lo comprendemos los que trabajamos todos los días con estas víctimas. Es muy fácil señalar culpables. Todos estamos indignados. Todos queremos que Andrea esté viva.”

Recalcó que las víctimas fallecidas también tienen dignidad.

Entonces, reiteró que “es contraproducente” que se revele lo que vivió la víctima (en audios difundidos parcialmente) y no se atiendan los factores que abonaron al fatal desenlace.

La funcionaria dijo que seguirá trabajando y concienciando a la gente porque “las raíces del machismo están más claras que nunca” y aunque “estamos bien lejos de eso, no vamos a parar.”

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una entidad que trabaja todas las manifestaciones de violencia, entre ellas: agresiones, hostigamiento sexual y violencia machista.

Además, cuenta con el teléfono 787-722-2977 para orientación y ayuda a víctimas, familiares y personas que puedan identificar un caso de violencia en su hogar o en su comunidad.