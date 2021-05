El Senado confirma los nombramientos de secretarios del DTOP y DACO

San Juan, 13 may (EFE News).- El Senado confirmó este jueves a viva voz los nombramientos de Eileen Vélez como secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y Edan Rivera como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

La Cámara alta informó a través de un comunicado de que también fueron confirmados Terilyn Sastre como administradora de la Administración de Sustento de Menores (ASUME), Víctor Vázquez como miembro de la Junta de Directores del Centro Comprensivo de Cáncer y Walter Alomar Jiménez como miembro de la Junta de Directores de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Los funcionarios recibieron un informe positivo por parte de la Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau.

"La nominada tiene un récord intachable en su vida personal y profesional, aspectos importantes para ocupar una de las secretarias más importantes en el Gobierno. Estoy convencida que su trayectoria ayudará a la ingeniera a encaminar la agencia en la dirección correcta", destacó la vicepresidenta del Senado, Marially González, en su informe de presentación sobre la nominada.

"No hay duda de que la ingeniera Vélez Vega tiene la capacidad para ejecutar. Vengo de un municipio donde se siente la frustración porque las carreteras no se han atendido en los pasados cuatro años. Prestando mi voto a favor no es un cheque en blanco. Tenemos que trabajar de la mano", manifestó la senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau.

También, se expresó en favor de la nominada el senador del Distrito de Ponce, Ramón Ruíz Nieves.