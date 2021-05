Puerto Rico suma 816 casos positivos de la covid-19 y 9 fallecimientos

Contenido relacionado

Mayores de 80 años, 22 veces más riesgo morir de la covid-19 que menores 60

San Juan, 14 may (EFE News).- Las personas mayores de 80 años tienen 22 veces más riesgo de morir por la covid-19 que los menores de 60, según un estudio publicado este viernes por el Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública (EGSP) de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El estudio, titulado "Modeling the Number of COVID-19 Confirmed Cases and Deaths in Puerto Rico: One-year Experience", utilizó modelos para describir y proyectar la tendencia en el número de casos y muertes de la covid-19 reportados semanalmente en Puerto Rico, a base de la edad, el sexo y el tamaño de la población.

"Se evaluó el riesgo de morir entre grupos de edades en personas infectadas por COVID-19. En el grupo de personas de 80 años o más, el riesgo de morir es 22 veces más alto que en personas menores de 60 años", dijo en un comunicado de prensa Hernando Mattei, demógrafo de la EGSP.

La investigación se desarrolló en colaboración con el Departamento de Ciencias Sociales de la UPR, según se informó en el comunicado de prensa.

Según se explicó en el comunicado, para esta investigación se utilizaron modelos estadísticos no-lineales identificados como modelos aditivos generalizados, para controlar la tendencia y periodicidad en el tiempo de los contagios y las muertes por el virus.

Estos modelos permiten además establecer relaciones complejas cuando hay fluctuaciones en diferentes periodos del tiempo y existen varios predictores, tales como la edad, el sexo y el tamaño de la población.

"Estos modelos son ideales para estudiar los casos y las muertes de la covid-19 para controlar las fluctuaciones observadas debido a las restricciones gubernamentales en diferentes tiempos", dijo el Erick Suárez, bioestadístico de la EGSP de la UPR, en el comunicado.

"El desarrollo de estos modelos estadísticos deben ser parte integral de la evaluación del impacto de las vacunas y de las restricciones del gobierno que permitan mitigar los resultados adversos de la enfermedad", enfatizó.

Estos modelos, a su vez, proyectaron un ligero aumento en los casos para fines de marzo 2021, en especial en las personas entre los 20 y 59 años.

"Este análisis evidencia que no hay diferencias significativas en el riesgo de contagio por sexo. Sin embargo, los hombres tienen 70 % mayor riesgo de muerte en comparación con las mujeres", sostuvo Cynthia Pérez, epidemióloga de la EGSP.

"Este hallazgo es consistente con los hallazgos de una publicación reciente en la revista Nature Reviews Immunology donde se documentó un exceso similar de riesgo de muerte por COVID-19 obtenido de 38 países", añadió.

Por su parte, Juan Carlos Reyes, director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la EGSP de la UPR, indicó que "la información obtenida de esta investigación es fundamental para garantizar las acciones y los recursos necesarios en contra del COVID-19".