Comienza la elección de delegados en el Congreso para favorecer la estadidad

Denuncian barreras para ciegos en la consulta para los cabilderos

San Juan, 16 may (EFE News).- El coordinador del Programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos (PAVA, en inglés), Gabriel Esterrich, informó que la División de protección y Defensa en representación de los electores con impedimentos estará alerta para garantizar la accesibilidad del evento electoral de este domingo, para el que aseguró hay barreras para el colectivo.

Esterrich, a través de un comunicado, apuntó entre estas el que los electores ciegos no contarán con voto por teléfono en el evento electoral y solo habrá una plantilla de Braille por precinto.

Recordó que la Help America Vote Act (HAVA) requiere específicamente que el elector con impedimento pueda realizar su voto de forma secreta e independiente y la Americans with Disabilties Act (ADA) requiere accesibilidad y trato igual en los servicios públicos como el voto.

"En comunicaciones con la presidencia de la CEE, este organismo confirmó que para el evento de hoy solo tendrán disponible un set de plantillas en Braille para los electores ciegos por precinto, y que no tendrán esta vez el Sistema Vote by Phone en cumplimiento con la Sección 301, 3(b) de la Ley HAVA", detalló Esterrich Lombay.

"Esta última impone el requisito de al menos un sistema de votación electrónica de grabación directa u otro sistema de votación equipado para personas con impedimentos en cada colegio electoral", dijo.

"No se está proveyendo la accesibilidad a las personas ciegas, lo saben e insisten en el método antiguo de tener la oportunidad de votar con la asistencia de una persona de su confianza, eso no es erróneo, pero ciertamente no cumple con la Ley y no fomenta el secreto e independencia de voto", añadió el funcionario.