Senado evalúa nombramiento de Magaly Rivera como Secretaria de Educación

San Juan, 17 may (EFE News).- La Comisión de Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau, evaluó este lunes la designación de Magaly Rivera, como Secretaria del Departamento de Educación (DE).

“A lo largo de mi carrera de más de 30 años en el Departamento de Educación, he trabajado en todas las etapas y niveles, lo que me permiten conocer de primera mano todas las necesidades del magisterio, de los directores escolares y del nivel central. Conozco también, las interioridades del Departamento, lo que me permite llegar con una misión y visión clara, para poder atender con excelencia la educación de nuestros niños”, resaltó Rivera en la presentación de su ponencia a los miembros de la Comisión.

Durante su turno de preguntas, el Presidente del Senado cuestionó sobre cuáles son sus planes para atender el rezago académico de más de 37 mil estudiantes.

Rivera respondió que “el DE tiene que asumir la responsabilidad y entender que en algo fallamos. El trabajo del personal de educación es excelente, pero tenemos que aprender de estas experiencias para que no vuelvan a suceder”. Asimismo, añadió que en el DE se han comenzado esfuerzos para reforzar destrezas a través de diferentes alternativas para que el estudiante vaya mejorando. Primero hay que estabilizar el sistema. “Reforzar destrezas en verano, trabajar áreas académicas y emocionales. Tenemos que aunar esfuerzos del DE con diferentes agencias, el tercer sector. Mi misión es unir esfuerzos, hacer alianzas colaborativas”, enfatizó la nominada.

Igualmente, Dalmau Santiago preguntó la posición de Rivera sobre la apertura de clases presenciales en agosto. Rivera respondió que “tenemos la responsabilidad de tener las escuelas abiertas alineados con el Departamento de Salud. Tenemos que abrir las escuelas. Uno escucha padres que piden que las escuelas se abran. Las facilidades tienen que estar bien acondicionadas, que se sigan los protocolos”.

En esa misma línea, la vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, cuestionó a la nominada sobre cuándo sería el comienzo de clases presenciales en la zona sur, luego de la situación que han pasado desde los terremotos. “Es lamentable que desde Elba Aponte estemos pidiendo auxilio por nuestros niños y todavía no se tenga una fecha concreta de cuándo nuestros niños van a recibir una educación presencial”, expresó González a la designada al DE. Rivera hizo referencia a que para noviembre hay una fecha prevista para la entrega de los módulos adquiridos y que se estarían usando como salones de clases en sustitución de las escuelas que tuvieron daños como consecuencia de los terremotos. La senadora cuestionó la respuesta de la nominada recordando que recientemente la fecha mencionada en una reunión del DE fue para agosto.

Por su parte, la senadora del Distrito de Guayama, Gretchen M. Hau preguntó “con respecto a su responsabilidad como secretaria, usted tendrá total libertad en la toma de decisiones administrativas o tendrá siempre que consultar”. Rivera respondió que “yo sé que mi toma de decisiones, que es una documentada y consultada con los elementos del mismo sistema educativo. De ahí vienen las ideas, fuera de eso no”. También, Hau preguntó su posición sobre la enseñanza con perspectiva de género. La nominada indicó que el currículo con perspectiva de género es política pública. “Son las normas existentes y hay que ponerlas en función al igual que otros currículos”, sostuvo.

El senador por el Distrito de Arecibo, Rubén Soto, preguntó a la designada si ya tiene preseleccionado un equipo de trabajo. “No tengo a nadie, por respeto a ustedes, para mi sería una falta de consideración, hacer un equipo de trabajo, crear una falsa expectativa con la gente sin haber pasado por el curso de ustedes”, respondió Rivera.

En su turno, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, interrogó a la designada sobre qué piensa del sistema Montessori, a lo que respondió que cree en el mismo y que “dicho programa llegó para quedarse. Hay que darle más recursos”. Añadió la necesidad de integrar la secretaría de Montessori al organigrama del DE. Además, Rivera Lassén cuestionó “qué va hacer para evitar la discriminación contra niños y jóvenes por orientación sexual o identidad de género”. La designada respondió que “no puede haber discrimen, uno tiene que respetar la dignidad humana. En la diversidad está el crecimiento. Todo el mundo no puede pensar igual”.

Por otra parte, la Comisión recibió cartas en apoyo a la nominada por parte de Rosa Blanca López, superintendente de Escuelas Retirada en el Distrito Escolar de Bayamón y Miguel López, director escolar de Arecibo. Además, dijeron presentes durante la vista en apoyo a la designada el alcalde de Comerío, Josean Santiago, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo y el alcalde de Barranquitas, Eliot Colón Blanco.

La Comisión de Nombramientos continuará sus trabajos durante el día de mañana martes, con la evaluación de Manuel Cidre como Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.